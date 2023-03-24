В группе "Пошук людей під час війни", сестра и отец Сергиенко Ореста Максимовича просят украинцев о помощи. Молодой человек пропал в районе Купянска 8 марта и до сих пор не вышел на связь.

"Ищу брата Сергиенко Орест Максимович 27.05.2001 г.р., купянском. Выходил последний раз на связь 08.03.2023 Буду благодарна за любую информацию 380681153026 - папа Сергиенко Максим", - написала сестра Ореста Валюша Забродская.

"Господи спаси та сохрани життя воїна хай він повернеться додому живим",

"Боже, допоможи знайти захисника живим",

"Господи Боже спаси і збережи!! Допоможи родині знайти живим!! Амінь амінь амінь",

"Боже допоможи щоб знайшовся живим дай рідним добру звістку",

"Такий гарний красень. Боже допоможи знайти захисника України",

"Господи змилуйся заступи і сохрани воїна від біди", - пишут украинцы в коментариях под публикацией.

Напомним, родные ищут без вести пропавшего украинского защитника: фото и приметы Василия. Известно, что он пропал в районе Авдеевки.

Кроме того, Politeka.net писала, что родные ищут без вести пропавшего украинского защитника: фото и приметы Василия.

Также писали, что семья просит помочь в поиске без вести пропавшего украинца, фото: пропал в районе Бахмута.