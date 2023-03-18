Известно, что украинский защитник пропал в направлении Авдеевки.

Родственница Василия Инна Савицкая сообщает, что до сих пор не теряет надежды, что он жив.

Женщина просит помощи у украинцев - возможно, кто-то видел Василия или имеет какую-то информацию.

"САВИЦКИЙ ВАСИЛЬ ВАЦЛАВОВИЧ. 14.01.1995г.р. Исчез 24.04. во время боевого задания в районе Авдеевки", - пишет Инна в группе "Поиск людей во время войны".

Женщина поблагодарила всех неравнодушных и обратилась к освобожденным военнопленным и их родственникам.

"Наша семья за весь период с тех пор как пропал Вася обила пороги большого количества инстанций, мы дали запросы куда только можно но пока безрезультатно. Вся надежда на вас и ваше неравнодушие. Особое внимание обращаю к вернувшимся из плена возможно его кто-то видел. Официально считается пропавшим без вести с 25.04.22г. Пропал в направлении Авдеевки. Крайний раз выходил на связь 22 апреля. Особые приметы тату на левой руке у большого пальца его имени - Вася", - сообщила особые приметы женщина.

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