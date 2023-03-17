Как сообщили в полиции Тернопольской области, в Тернополе разыскивают 30-летнюю Любовь Чипак и ее 2-летнюю дочь Веронику Соловий.

С 12 марта женщина перестала выходить на связь с родными.

Их местонахождение в данный момент неизвестно.

Если вы владеете любой информацией о пропавших, сообщите, пожалуйста, по телефону 27-11-70 или на линию "102".

Ранее сообщалось, что В Бородянке Киевской области пропала пара, близкие и друзья уже год пытаются узнать хоть какую-нибудь информацию об исчезнувших.

В группе "Пошук людей під час війни" в Фейсбук сообщается, что Анатолий и Виктория были в Бородянке 2 марта - потом связь с ними оборвалась.

"ПОИСК. Прошел год и до сих пор нет информации. Помогите найти Невмержицкий Анатолий Власенко Виктория были в Бородянке с 02.03.22г на связь больше не выходили", - говорится в сообщении.

Напомним, на поиски 4-летней Вики подняли спецназовцев и патрульных.

Ребенок потерялся ​​12 марта в лесу Киевской области.

Кроме того, Politeka.net писала, что мама-красавица пропала без вести со своим 12-летним сыном.

Также писали о ребенке, который исчез еще год назад, но родители не теряют надежду его найти. Мальчик жил в Мариуполе.