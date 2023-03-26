Последние события показывают, что не все Герои Украины вели себя и ведутся должным образом.

Об этом сообщил автор петиции на сайте президента и предложил лишить звания Героя Украины граждан, не заслуживающих этого высокого звания.

"За все времена независимости Украины звание Героя Украины получили многие граждане нашей страны. Последние события показывают нам, что не все Герои Украины вели себя и ведут должным образом. Есть среди них и прямые предатели, и безразличные люди, и, пожалуй, сепаратисты, и колоборанты".

Предлагаю создать комиссию, которая даст оценку и разработает механизм дальнейших действий, а общество сделает заключительный вывод на счет целесообразности пребывания таких лиц в рядах Героев Украины", - пишет инициатор обращения.

За два дня обращение к президенту набрало 945 голосов из 25 000 необходимых.

Напомним, у одного из лидеров крупнейшей уже запрещенной партии ОПЗЖ Юрия Бойко до сих пор есть звание Героя Украины, который ему в 2004 году вручил президент Леонид Кучма.

Напомним, попрощаться с легендарным Героем пришли тысячи украинцев, а также президент Украины Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Кирилл Буданов, Алексей Резников.

Также сообщалось, что волонтер рассказал о феномене погибшего Героя "Да Винчи": "Это человек-победа".

Кроме того, сообщалось, что невеста Дмитрия тяжело переживает его гибель.