Марк Фейгин в интервью youtube-каналу "Politeka онлайн" предположил, может ли Россия применить ядерное оружие.

Недавно заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил о готовности к ядерному удару по территории Украины, который якобы может случиться, если ВСУ будут пытаться деоккупировать Крым.

Также он "припугнул" ответом на арест российского диктатора Путина в Германии после выдачи судом Гааги соответствующего ордера, станет ракетный удар по Бундестагу и Офису канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Марк Фейгин считает, что последствия ядерного удара по территории Украины, даже тактического, скажутся не только на Москве, но и на Пекине.

"Не применят, потому что теперь нужно разрешение у Пекина спрашивать. Пекин теперь решает, кнопка теперь не только у Москвы, но и у Пекина. Потому что последствия этого действия скажутся и на Пекине тоже. Теперь все по-другому, теперь вы в паре", - заявил Фейгин.

Кроме того, он обратил внимание, что "пугает" ядерным оружием человек, который не обладает какими-либо серьезными полномочиями.

"Поэтому я думаю, поскольку Медведев фигура эксцентричная, видно, действительно алкоголик, и человек, который не обладает ни весом, ни статусом - он может говорить все, что угодно. Возможно, решили проверить реакции, я этого не исключаю. Но беда заключается и Медведева, и лиц в окружении Путина, что они сами сдали часть своего суверенитета в пользу Пекина. Поэтому применение ядерного оружия это исключительно правоведение в том числе и Пекина", - считает Марк Фейгин.

Напомним, эксперт рассказал, что сейчас на самом деле происходит в Бахмуте: Увязли окончательно и бесповоротно.

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