Она обратилась в банк и ее карточку заблокировали, но заявку о возвращении денег на счет, просто игнорируют.

Клиентка ПриватБанка посетовала на то, что потеряла немаленькую сумму денег со своей банковской карточки. Она подала обращение в банк о возврате денег. Однако банк до сих пор не вернул деньги, которые были сняты мошенниками. Об этом пользователь сети с ником Kristina24 рассказала на сайте Минфине.

Так, клиентка ПриватБанка в результате мошеннических схем лишилась $2000. Она обратилась в банк и ее карточку заблокировали. Ее не было 9 месяцев в Украине, а когда она вернулась, то первым делом пошла в отделение банка. Там девушка разблокировала карточку, но деньги назад ей все еще не вернули.

"Написала письмо чтобы рассмотрели моё дело, но уже как 10 дней ни ответа ни привета, номер 102414. Захожу в приват 24 чтобы проверить заявку, пишет такой заявки не существует, это как вообще понять? Ну хоть бы что-то написали. Это большая сумма", - пожаловалась украинка.

Представитель ПриватБанка отметил, что в банке сожалеют, однако в случае, если операция прошла с подтверждением кода через 3D Secure, вернуть деньги не смогут. По правилам платежной системы если операция прошла без подтверждения через 3D Secure, теоретически средства могут вернуть на счет.

Напомним, клиентам ПриватБанка начали массово блокировать счета, названа причина.

Также сообщалось, что ПриватБанк запустил новую важную услугу – как украинцам получить дополнительные средства.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили о подлых схемах аферистов.