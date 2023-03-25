Азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде рассказал от чего будут зависеть успех или провал контрнаступления ВСУ.

В передаче на канале Калибр, он высказал свое мнение о целях наступательной операции Украины.

«Вряд ли грамотно спланированная украинская наступательная операция может быть провалена. До сих пор ни каких больших ошибок украинская командование не

допускало. Но дело в том, что мы называем успехом. Я сторонник того, чтобы в этой войне на истощение в основном основной целью наступательная операции было не занятие территории, а уничтожение, военное истощение противника. Я считаю, что надо учесть предыдущий опыт наступательных операций и добиться полного успеха”, - сказал Рустамзаде.

Также по его мнению, не нужно торопиться с началом контрнаступления. Поэтому он позитивно воспринял заявления Президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что не может начать контрнаступление, поскольку оружия и боеприпасов для этого сейчас недостаточно.

“Очень мудрый шаг. Зеленский заявил, что Украина не может начать контрнаступление.

Он объяснил это тем, что Киев ожидает поставок танков, артиллерии и американских РСЗО”, - написал Рустамзаде.

Напомним, эксперт рассказал, что сейчас на самом деле происходит в Бахмуте: Увязли окончательно и бесповоротно.

Как еще Politeka писала, сотни дипломатов рф выгнали из Европы, жены истерят.

Также Politeka сообщала, эксперт рассказал о новых провалах россиян, "вагнеровцы" не помогут.