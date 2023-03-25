Азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде рассказал о том, как можно истощить запасы ракет ПВО рф с помощью дешевых дронов.

В передаче на канале Калибр, он рассказал, что этот опыт впервые применил Израиль.

«В 1973 году массовом применением дронов Израиль добился того, что зенитно ракетные комплексы истощались свои ракеты. Очень большая редкость когда какой-либо зенитная ракетный комплекс даже батарея имеет на своих позициях более 20 ракет, нужно будет большое время для перезарядки и вот этим временем перезарядки и пользовалась израильская авиация и уничтожала зенитно-ракетные комплексы», - рассказывает эксперт.

По мнению Рустамзаде, именно дешевыми дронами можно сделать создать такую ситуацию, когда российская армия будет истощать ракеты.

«Эти ракеты имеют долговременные технологический цикл изготовления и при грамотном и тактическом использовании дронов, что Украина делает мы после за последние неделю видим массовое использование украинской армии дронов», - говорит эксперт.

Напомним, эксперт рассказал, что сейчас на самом деле происходит в Бахмуте: Увязли окончательно и бесповоротно.

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