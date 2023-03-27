Там, как сообщает киевский паблик Dtp.kiev.ua, «водитель вылетел с дороги крышей в столб...».
К сожалению, травмы, полученные водителем, оказались несовместимыми с жизнью и он скончался.
На месте трагедии работают все службы, выясняются обстоятельства.
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Судя по опубликованным кадрам, удар был такой силы, что транспортное средство буквально разорвало на части.
"Там постоянно какой-то трэш",
"Только что проезжала ее, это невероятно страшно",
"Не стоит лететь быстрее своего ангела-хранителя..." , - комментируют ДТП украинцы.
ОБНОВЛЕНО
Как сообщили спасатели с места аварии, в дерево влетела легковушка Ford.
"Предварительно, в результате столкновения водителя зажало между сиденьем и центральной стойкой автомобиля. Он погиб на месте. Спасатели деблокировали тело погибшего с помощью специнструментов. Детали происшествия выяснит следствие", - говорится в сообщении.
Напомним, трагедией завершилась масштабная спасательная операция в Одессе.
Борьба за жизнь человека длилась шесть часов, но, к сожалению, оказались тщетными.
Кроме того, сообщалось о новом ужасном убийстве в Киеве - тело обнаружили в комнате хостела.
Также выяснились подробности жуткой ДТП с участием известного народного депутата.
Так стало известно, что нардеп сбил пешехода. От полученных травм человек погиб.
Также стали известны подробности страшного несчастья в учебном центре "Десна", в результате которого погибли четыре человека.