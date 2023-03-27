Новый день в украинской столице начался с ужасного ДТП на улице Елены Телиги.

Там, как сообщает киевский паблик Dtp.kiev.ua, «водитель вылетел с дороги крышей в столб...».

К сожалению, травмы, полученные водителем, оказались несовместимыми с жизнью и он скончался.

На месте трагедии работают все службы, выясняются обстоятельства.

Судя по опубликованным кадрам, удар был такой силы, что транспортное средство буквально разорвало на части.

"Там постоянно какой-то трэш",

"Только что проезжала ее, это невероятно страшно",

"Не стоит лететь быстрее своего ангела-хранителя..." , - комментируют ДТП украинцы.

ОБНОВЛЕНО

Как сообщили спасатели с места аварии, в дерево влетела легковушка Ford.

"Предварительно, в результате столкновения водителя зажало между сиденьем и центральной стойкой автомобиля. Он погиб на месте. Спасатели деблокировали тело погибшего с помощью специнструментов. Детали происшествия выяснит следствие", - говорится в сообщении.

Напомним, трагедией завершилась масштабная спасательная операция в Одессе.

Борьба за жизнь человека длилась шесть часов, но, к сожалению, оказались тщетными.

Кроме того, сообщалось о новом ужасном убийстве в Киеве - тело обнаружили в комнате хостела.

Также выяснились подробности жуткой ДТП с участием известного народного депутата.

Так стало известно, что нардеп сбил пешехода. От полученных травм человек погиб.

Также стали известны подробности страшного несчастья в учебном центре "Десна", в результате которого погибли четыре человека.