Возлюбленная погибшего Дмитрия Коцюбайло опубликовала трогательный кадр, от которого щемит сердце, пишет Politeka.net.
На нем Алина Михайлова в вішиванке счастливо улыбается. Ее Дмитрий рядом, стоит за спиной, его лицо в солнечных лучах улыбающееся и тоже счастливое.
«Жизнь», – прокомментировала фото Алина.
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В комментариях к снимку подписчики Алины и пользователи соцсетей выражают сочувствие девушке, призывают держаться и верить в то, что она еще будет счастлива.
«Только время позволит немного выдохнуть. Нам чужим болит, так что представляю как Вам тяжело»,
«Я тебе раньше завидовал по-хорошему, а теперь сочувствую. Держись»,
«Сколько эмоций на этом фото. С каждым таким фото только больше болит»,
«Теперь все так, как на фото. Он за вашей спиной всегда будет вас охранять»,
«Сколько радости на фото, и сколько боли в душе, от понимания… сил Вам, Алина»,
"Невыносимая боль. Хочется кричать, но этим не поможешь и не исцелишь рану»,
«Вот именно такой как на фотографии он всегда рядом с вами»,
«Как же больно за вас».
Напомним, невеста легендарного Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи" тяжело переживает гибель любимого, которого не стало 7 марта.
Алина признавалась, что никогда не сможет поверить, что они больше не встретятся.
В последний путь украинского Героя провожали тысячи людей.
Ранее свидетели гибели Дмитрия рассказали, как это произошло.