Возлюбленная погибшего Дмитрия Коцюбайло опубликовала трогательный кадр, от которого щемит сердце, пишет Politeka.net.

На нем Алина Михайлова в вішиванке счастливо улыбается. Ее Дмитрий рядом, стоит за спиной, его лицо в солнечных лучах улыбающееся и тоже счастливое.

«Жизнь», – прокомментировала фото Алина.

В комментариях к снимку подписчики Алины и пользователи соцсетей выражают сочувствие девушке, призывают держаться и верить в то, что она еще будет счастлива.

«Только время позволит немного выдохнуть. Нам чужим болит, так что представляю как Вам тяжело»,

«Я тебе раньше завидовал по-хорошему, а теперь сочувствую. Держись»,

«Сколько эмоций на этом фото. С каждым таким фото только больше болит»,

«Теперь все так, как на фото. Он за вашей спиной всегда будет вас охранять»,

«Сколько радости на фото, и сколько боли в душе, от понимания… сил Вам, Алина»,

"Невыносимая боль. Хочется кричать, но этим не поможешь и не исцелишь рану»,

«Вот именно такой как на фотографии он всегда рядом с вами»,

«Как же больно за вас».

Напомним, невеста легендарного Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи" тяжело переживает гибель любимого, которого не стало 7 марта.

Алина признавалась, что никогда не сможет поверить, что они больше не встретятся.

В последний путь украинского Героя провожали тысячи людей.

Ранее свидетели гибели Дмитрия рассказали, как это произошло.