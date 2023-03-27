Сильный пожар пылает в эти минуты в украинской столице.

Как сообщают киевские паблики, мощный пожар вспыхнул на Троещине.

По словам очевидцев, перед пожаром прогремел взрыв.

Причиной огненного ЧП якобы стал взрыв газового баллона. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

На опубликованых с места ЧП видно, что пожар вспыхнул в частном секторе, в небо поднимается столб дыма и огня.

Напомним, ранее сообщалось о страшном ДТП на улице Елены Телиги. Там автомобиль около 6.30 утра на большой скорости влетел в столб.

Водитель погиб на месте.

Тем временем сообщается о поиске свидетелей смертельного ДТП в Софиевке Днепропетровской области.

"Полиция разыскивает свидетелей смертельного ДТП. В районе Софиевки столкнулись грузовик и ВАЗ 2109. Водитель легковушки погиб на месте", - говорится в сообщении одного из пабликов.

Удар был такой силы, что от автомобиля остался только лом. Погибшего водителя спасатели вырезали из искореженной машины.

Также сообщалось об авиаударе по электроподстанции - где сегодня не будет света.

Кроме того, Politeka.net писала о новом подлом ударе по Славянску и другим населенным пунктам. Много раненых.