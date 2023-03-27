Окупанти продовжують тероризувати мирне населення – знищено ще один навчальний заклад, атаковано пункт видачі гуманітарної допомоги та електропідстанцію.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на поліцію Херсонської області, ворог цілодобово обстрілював населені пункти Бериславського та Херсонського районів з РСЗВ, артилерії, мінометів, танків, БПЛА та авіації.

«Ворог наніс авіаудар по навчальному закладу в смт Козацьке, будівля повністю знищена. У місті Берислав авіаударом пошкоджено електричну підстанцію, внаслідок чого місто та навколишні села на певний час залишилися без електроенергії», - попередили в поліції.

Також повідомляється, що у Херсоні армія рф атакувала мирні житлові квартали, снаряди поцілили у багатоповерхівки та приватні будинки, у пункт видачі гуманітарної допомоги, де поранення отримали четверо людей.

«За минулі дві доби поліція відкрила 21 кримінальне провадження за фактами воєнних злочинів армії рф на Херсонщині», - розповіли правоохоронці.

Додамо, що тим часом з’явилися повідомлення про зникнення електроенергії у деяких районах Києва.

Припускається, що причиною цього є аварія.

Нагадаємо, раніше також стало відомо про ракетний удар по Авдіївці.

Також попереджалось про вимкнення мобільного зв'язку.

Крім того, Politeka.net писала, що росіяни активізували наступ на новому напрямку.