Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Херсонской области, враг круглосуточно обстреливал населенные пункты Бериславского и Херсонского районов из РСЗО, артиллерии, минометов, танков, БПЛА и авиации.
«Враг нанес авиаудар по учебному заведению в пгт Казацкое, здание полностью уничтожено. В городе Берислав авиаударом повреждена электрическая подстанция, в результате чего город и окрестные села на время остались без электроэнергии», - предупредили в полиции.
Также сообщается, что в Херсоне армия России атаковала мирные жилые кварталы, снаряды попали в многоэтажки и частные дома, в пункт выдачи гуманитарной помощи, где ранения получили четверо людей.
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«За прошедшие двое суток полиция открыла 21 уголовное производство по фактам военных преступлений армии РФ на Херсонщине», - рассказали правоохранители.
Добавим, что в это время появились сообщения об исчезновении электроэнергии в некоторых районах Киева.
Предполагается, что причиной этого является авария.
Напомним, ранее также стало известно о ракетном ударе по Авдеевке.
Также предупреждалось об отключении мобильной связи.
Кроме того, Politeka.net писала, что россияне активизировали наступление на новом направлении.