Оккупанты продолжают терроризировать мирное население – уничтожено еще одно учебное заведение, атакован пункт выдачи гуманитарной помощи и электроподстанция.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Херсонской области, враг круглосуточно обстреливал населенные пункты Бериславского и Херсонского районов из РСЗО, артиллерии, минометов, танков, БПЛА и авиации.

«Враг нанес авиаудар по учебному заведению в пгт Казацкое, здание полностью уничтожено. В городе Берислав авиаударом повреждена электрическая подстанция, в результате чего город и окрестные села на время остались без электроэнергии», - предупредили в полиции.

Также сообщается, что в Херсоне армия России атаковала мирные жилые кварталы, снаряды попали в многоэтажки и частные дома, в пункт выдачи гуманитарной помощи, где ранения получили четверо людей.

«За прошедшие двое суток полиция открыла 21 уголовное производство по фактам военных преступлений армии РФ на Херсонщине», - рассказали правоохранители.

Добавим, что в это время появились сообщения об исчезновении электроэнергии в некоторых районах Киева.

Предполагается, что причиной этого является авария.

Напомним, ранее также стало известно о ракетном ударе по Авдеевке.

Также предупреждалось об отключении мобильной связи.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне активизировали наступление на новом направлении.