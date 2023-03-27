Про це, як пише Politeka.net, повідомик керівник Донецької ОДА Павло Кириленко.
«На Донецькому напрямку напередодні вранці росіяни завдали ракетного удару по Авдіївці — пошкоджені готель та будівля суду. Впродовж дня 6 разів були обстріляні околиці Курахового, гучно було в Очеретинській громаді — без жертв», - повідомив Кириленко про наслідки нових атак.
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На Горлівському напрямку зафіксовано обстріли Часовоярської громади та сіл Соледарської громади: Васюківки, Роздолівки, Оріхово-Василівки та Міньківки.
Про постраждалих наразі інформація відсутня.
На Лисичанському напрямку у Званівській громаді зруйновано три та пошкоджено шість будинків у Званівці, ще чотири будинки пошкоджено у Переїзному. Також декілька приватних будинків пошкоджено у Сіверську.
Кириленко також опублікував страшні кадри з місць нових атак – частина будинка перетворилася на руїни.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ще одне українське місто спіткала страшная доля Маріуполя.
Крім того, Politeka.net писала про вимкнення мобільного зв’язку в Авдіївці, людей закликають терміново евакуюватись.
Також повідомлялось, що росіяни активізували наступ на новому напрямку.