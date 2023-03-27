Росіяни за добу вбили одного жителя Донеччини, ще двоє людей отримали поранення.

Про це, як пише Politeka.net, повідомик керівник Донецької ОДА Павло Кириленко.

«На Донецькому напрямку напередодні вранці росіяни завдали ракетного удару по Авдіївці — пошкоджені готель та будівля суду. Впродовж дня 6 разів були обстріляні околиці Курахового, гучно було в Очеретинській громаді — без жертв», - повідомив Кириленко про наслідки нових атак.

На Горлівському напрямку зафіксовано обстріли Часовоярської громади та сіл Соледарської громади: Васюківки, Роздолівки, Оріхово-Василівки та Міньківки.

Про постраждалих наразі інформація відсутня.

На Лисичанському напрямку у Званівській громаді зруйновано три та пошкоджено шість будинків у Званівці, ще чотири будинки пошкоджено у Переїзному. Також декілька приватних будинків пошкоджено у Сіверську.

Кириленко також опублікував страшні кадри з місць нових атак – частина будинка перетворилася на руїни.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ще одне українське місто спіткала страшная доля Маріуполя.

Крім того, Politeka.net писала про вимкнення мобільного зв’язку в Авдіївці, людей закликають терміново евакуюватись.

Також повідомлялось, що росіяни активізували наступ на новому напрямку.