Про це, як пише Politeka.net, повідомик керівник Донецької ОДА Павло Кириленко.

«На Донецькому напрямку напередодні вранці росіяни завдали ракетного удару по Авдіївці — пошкоджені готель та будівля суду. Впродовж дня 6 разів були обстріляні околиці Курахового, гучно було в Очеретинській громаді — без жертв», - повідомив Кириленко про наслідки нових атак.

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На Горлівському напрямку зафіксовано обстріли Часовоярської громади та сіл Соледарської громади: Васюківки, Роздолівки, Оріхово-Василівки та Міньківки.

Про постраждалих наразі інформація відсутня.

На Лисичанському напрямку у Званівській громаді зруйновано три та пошкоджено шість будинків у Званівці, ще чотири будинки пошкоджено у Переїзному. Також декілька приватних будинків пошкоджено у Сіверську.

Кириленко також опублікував страшні кадри з місць нових атак – частина будинка перетворилася на руїни.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ще одне українське місто спіткала страшная доля Маріуполя.

Крім того, Politeka.net писала про вимкнення мобільного зв’язку в Авдіївці, людей закликають терміново евакуюватись.

Також повідомлялось, що росіяни активізували наступ на новому напрямку.