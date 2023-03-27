Россияне за сутки убили одного жителя Донбасса, еще два человека получили ранения.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил руководитель Донецкой ОГА Павел Кириленко.

«На Донецком направлении накануне утром россияне нанесли ракетный удар по Авдеевке – повреждены гостиница и здание суда. В течение дня 6 раз были обстреляны окрестности Курахово, громко было в Очеретинской общине - без жертв», - сообщил Кириленко о последствиях новых атак.

На Горловском направлении зафиксированы обстрелы Часовоярской общины и сел Соледарской общины: Васюковки, Раздолевки, Орехово-Василовки и Миньковки.

О пострадавших в настоящее время информация отсутствует.

На Лисичанском направлении в Звановской общине разрушены три и повреждены шесть домов в Звановке, еще четыре дома повреждены в Переездном. Также несколько частных домов повреждены в Северске.

Кириленко также опубликовал страшные кадры с места новых атак – часть дома превратилась в руины.

Напомним, ранее сообщалось, что еще один украинский город постигла страшная судьба Мариуполя.

Кроме того, Politeka.net писала об отключении мобильной связи в Авдеевке, людей призывают срочно эвакуироваться.

Также сообщалось, что россияне активизировали наступление на новом направлении.