Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил руководитель Донецкой ОГА Павел Кириленко.
«На Донецком направлении накануне утром россияне нанесли ракетный удар по Авдеевке – повреждены гостиница и здание суда. В течение дня 6 раз были обстреляны окрестности Курахово, громко было в Очеретинской общине - без жертв», - сообщил Кириленко о последствиях новых атак.
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На Горловском направлении зафиксированы обстрелы Часовоярской общины и сел Соледарской общины: Васюковки, Раздолевки, Орехово-Василовки и Миньковки.
О пострадавших в настоящее время информация отсутствует.
На Лисичанском направлении в Звановской общине разрушены три и повреждены шесть домов в Звановке, еще четыре дома повреждены в Переездном. Также несколько частных домов повреждены в Северске.
Кириленко также опубликовал страшные кадры с места новых атак – часть дома превратилась в руины.
Напомним, ранее сообщалось, что еще один украинский город постигла страшная судьба Мариуполя.
Кроме того, Politeka.net писала об отключении мобильной связи в Авдеевке, людей призывают срочно эвакуироваться.
Также сообщалось, что россияне активизировали наступление на новом направлении.