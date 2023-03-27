Из-за постоянных обстрелов было принято сложное решение об эвакуации коммунальных служб, а также в городе будет отлючена мобильная связь.

Жителей Авдеевки усиленно призывают покинуть город, находящийся под постоянной бомбардировкой российской штурмовой авиации и артобстрелами. Более того, над городом нависла угроза враждебной обстановки. Об этом рассказал защитник Авдеевки Владимир Регеша – командир подразделения разведки с позывным "Санта", в интервью для "Радио НВ". Также он сообщил о ситуации в городе.

Владимир Регеша отметил, что у него нет уверенности в том, что город не будет окружен и обратил внимание на географию местности, которая способствует этому.

"Говорю абсолютно откровенно, тут другая ситуация, другое географическое положение, местность и сегодняшняя линия фронта. Это большой город, и если посмотреть на карту боевых действий, то Авдеевка уже оказалась в таком маленьком мешочке. Не дай Бог, посыпется какая-то линия обороны, к сожалению, тогда может быть окружение", - заявил защитник Авдеевки.

При этом командир подразделения разведки с позывным "Санта" указал на некий позитивный момент. В частности, защитник говорит, что взять город в окружение - это одно, а захватить город - совершенно другое.

"Нжно понимать, что не все так просто. Взять город в окружение - это одно, а захватить его полностью - совершенно другое. Тем более, когда уже нет таких панических настроений, которые были в первое время. Люди уже не боятся воевать и работать под прицелом. Потому им будет не так-то просто взять город", - резюмировал Владимир Регеша.

Напомним, что еще один украинский город повторил судьбу Мариуполя.

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