Во многих областях Украины есть значительные обесточивания потребителей.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Укрэнерго.

Согласно новым данным, в результате непогоды, а именно штормового ветра, снега с дождем, и повреждения в сетях операторов систем распределения есть значительные обесточивания потребителей в 8 областях на западе и юге Украины.

Это Волынская, Львовская, Закарпатская, Ровенская, Хмельницкая, Тернопольская, Черновицкая и Одесская области.

В Укрэнерго подчеркнули, что ремонтные бригады работают над устранением повреждения и восстановлением электроснабжения.

Что касается ситуации с генерацией, то в Укрэнерго уверяют, что производства электроэнергии достаточно для покрытия потребления. Также идет незначительный импорт электроэнергии.

Впрочем, в Житомирской области из-за значительных повреждений сетей вследствие неоднократных атак россиян применяются ограничения потребления.

«В других регионах ограничений в сетях «Укрэнерго», которые приводили бы к необходимости ограничения потребления, нет. Сложная ситуация с электроснабжением остается в регионах вдоль линии фронта, где враг постоянными артобстрелами повреждает сети», – сообщили энергетики.

В частности, вчера в результате российских обстрелов повреждены сети операторов системы распределения в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.

Добавим, ранее в ДТЭК сообщили, что идет ликвидация последствий непогоды в Одесской области.

«В настоящее время 11 аварийных бригад работают над восстановлением электроснабжения для жителей Одесской области. По состоянию на 10:00 из-за непогоды без света осталось 28 населенных пунктов. Больше всего пострадал Одесский и Белгород-Днестровский районы», - отметили в ДТЭК.

Украинцам, у которых пропал свет, в ДТЭК советуют обращаться к ним в личные сообщения на странице Facebook или звонить в колл-центр.

Напомним, синоптики предупреждали, что на Украину надвигается непогода.

Также сообщалось, что россияне ударили по жилым домам авиабомбой.