Газоснабжающая компания «Нафтогаз» отреагировала на новую претензию потребителя относительно цифр в платежке, которые не соответствуют действительности.

Как сообщила одна из потребительниц, "Нафтогаз" вместо 4 кубов выставил ей совсем другие, какие-то космические суммы, пишет Politeka.net.

"Мне написали в личном кабинете вместо 4 кубов за один месяц, 394 куба!", - пожаловалась женщина на официальной странице "Нафтогаза" в Facebook.

В «Нафтогазе» ответили на претензию, подсказав, что следует делать в таком случае. Так, женщине порекомендовали отправить им в личные сообщения номер лицевого счета и ФИО его владельца.

Это позволитдетально проверить информацию о начислениях.

В свою очередь другой потребитель сообщил, что в Ивано-Франковске некоторые жители остались без газа.

«Уже 4-й день жители 20 квартир живут без газа (а большинство без центр. тепло- и гар.-водоснабжения, потому что "несокрушимые индивидуалисты"), а засекреченность газ. конторой дать восстановление газоснабжения только увеличивают мощь таких своеобразных "пунктов несокрушимости»…», - сообщил мужчина.

В «Нафтогазе», реагируя на жалобу, сообщили, что относительно отсутствия газа следует обратиться к Оператору ГРМ, поскольку поставщик газа не осуществляет техническое обслуживание газовых сетей.

«Об отсутствии теплоснабжения и горячей воды необходимо обратиться к соответствующим коммунальным предприятиям в Вашем населенном пункте», - добавили в «Нафтогазе».

Напомним, в "Нафтогазе" отреагировали на серьезные обвинения по поводу сумм "от фонаря".

Также сообщалось, что украинцы обалдели от новых счетов за газ.

Кроме того, Politeka.net писала, что Нафтогаз дал разъяснения по поводу новых изменений.