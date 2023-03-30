Украинцы жалуются, что передают показатели счетчики одни, а платить приходится совсем другие суммы, а также на проблемы, с которыми сталкиваются те, кто выехал из страны.

Так, на официальной странице Коммунального концерна "Центр коммунального сервиса" потребители коммунальных услуг возмущаются, что увеличенные показатели им буквально "рисуют".

«Передаю показатели каждый месяц, а вы дописываете увеличенные показатели. И при передаче на следующий месяц нельзя вписать реальные, потому что ваша организация уже нарисовала большие. Не стыдно заниматься манипуляциями и обманывать людей?» - жалуется одни из потребительниц.

Также «Центру коммунального сервиса» сообщили о появляющихся из неоткуда долгах:

«На что вам показатели, если вы сами от себя показатели пишете?... Пересчет два раза делала, а долги, которых нет, в платежках приходят...»

Реагируя на жалобу в Центре порекомендовали обратиться к их специалистам в мессенджер, чтобы получить дополнительные разъяснения.

Еще одна потребительница рассказала, что им каждый месяц к существующему долгу добавляются новые цифры, хотя горячей водой они не пользуются.

«Мы находимся за границей с марта 2022 года, понятно, что горячей водой не пользуемся. По понятным причинам не передавали показатели счетчика почти год и даже не могли подумать, что это сегодня так важно. Пока разобрались, как можно передавать показатели, нам насчитывали ежемесячно более 400 гривен», - рассказывает возмущенная потребительница.

По ее словам, с декабря они начали передавать показатели через личный кабинет "Киевтеплоэнерго".

«Меньшие цифры нельзя вносить, поэтому вношу несколько месяцев начисленные без нас. Но даже на это система не реагирует и продолжает добавлять ежемесячно в наш долг дополнительные средства», - жалуется женщина.

Более того, если посмотреть на перечень документов, которые необходимо собрать, если человек не передавал показатели счетчиков больше трех месяцев, то можно понять, что для того чтобы их собрать необходимо приехать в Украину.

«Ведь необходимо предоставить акт контрольного снятия показателей квартирных средств учета КП «Киевтеплоэнерго». Что это такое? Вы не забыли, что идет война и люди не могут ездить за тысячи километров только для того, чтобы уладить вопрос о горячей воде».

В Центре коммунального сервиса отреагировали на эту жалобу, объяснив, что нужно делать:

«В Вашем случае при длительной не передаче показаний нужно документарно подтвердить показания счетчиков по состоянию на текущую дату. Таким подтверждением может быть акт контрольного обследования (акт КЗУ) представителем исполнителя услуг КП Киевтеплоэнерго и ЧАО АК Киевводоканал. Может быть, у Вас в Киеве остались родственники или соседи, которые имеют возможность предоставить доступ специалисту к счетчикам для фиксации показаний?», - спросили в Центре.

Также там сообщили, что заказать КЗУ можно через на сайте ЦКС в разделе «Дистанционное обслуживание» или по телефону.

"Выписанный акт нужно будет предоставить в ЦКС (через ФБ, скайп, телеграмм). После правки ручной корректировкой показаний в базе Вы сможете самостоятельно передавать их в дальнейшем – система будет их корректно воспринимать», - заверили в «Центре коммунального сервиса».

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали новые детали перерасчета пенсий.

Также сообщалось, что в "Нафтогазе" отреагировали на жалобу относительно "лишних" кубов, рассказав, что нужно сделать.

Кроме того, в "Нафтогазе" ответили на обвинения на цифрі в платежке "от фонаря".