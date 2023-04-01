Об этом Станислав Щедрин написал на своей странице в Фейсбук.
По его словам, дождь, снег и холод будет в нашей стране как минимум первые десять дней апреля.
Также он добавил, что в некоторых регионам могут быть даже снегопады.
"Холод, снегопады и ливни будут еще долго терроризировать Украину, первые 10 дней апреля, по всей стране пройдет с холодной и мокрой погодой, кое-где будут проходить даже снегопады", - написал Щедрин.
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В комментариях украинцы выразили свое недовольство, некоторые жалуются, что не знают теперь, когда сажать картошку, рыболовы также расстроены из-за того, что могут возникнуть сложности во время рыбалки.
"От блин надо уже тепло картошку сажать",
"А только клев начался бл",
"Блин по рыбе",
"А когда потепление и солнышко?",
Стааас это капец, я же замёрзну, говорила рано шапку снемать",
"Ех , а я думал, что на чуть-чуть. Стас, когда же крестьянину сажать?", "А я уже так расслабилась на тепло...", - пишут в комментариях к прогнозу погоды.
Напомним, что из-за непогоды был объявлен "желтый" уровень опасности.
Кроме того, зима нанесла новый удар, объявлен "желтый" уровень опасности: "Будьте осторожны".
Также сообщалось, что стихия оставила без электроэнергии жителей населённых пунктов 8 регионов Украины.