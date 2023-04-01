Украинский синоптик предупреждает, что холодная погода в Украине будет еще долго.

Об этом Станислав Щедрин написал на своей странице в Фейсбук.

По его словам, дождь, снег и холод будет в нашей стране как минимум первые десять дней апреля.

Также он добавил, что в некоторых регионам могут быть даже снегопады.

"Холод, снегопады и ливни будут еще долго терроризировать Украину, первые 10 дней апреля, по всей стране пройдет с холодной и мокрой погодой, кое-где будут проходить даже снегопады", - написал Щедрин.

В комментариях украинцы выразили свое недовольство, некоторые жалуются, что не знают теперь, когда сажать картошку, рыболовы также расстроены из-за того, что могут возникнуть сложности во время рыбалки.

"От блин надо уже тепло картошку сажать",

"А только клев начался бл",

"Блин по рыбе",

"А когда потепление и солнышко?",

Стааас это капец, я же замёрзну, говорила рано шапку снемать",

"Ех , а я думал, что на чуть-чуть. Стас, когда же крестьянину сажать?", "А я уже так расслабилась на тепло...", - пишут в комментариях к прогнозу погоды.

Напомним, что из-за непогоды был объявлен "желтый" уровень опасности.

Кроме того, зима нанесла новый удар, объявлен "желтый" уровень опасности: "Будьте осторожны".

Также сообщалось, что стихия оставила без электроэнергии жителей населённых пунктов 8 регионов Украины.