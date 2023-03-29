В Приватбанке рассказали, как можно получить 20 000 гривен к пенсии.

На сайте "Приватбанка" появилась информация о тот, что первый украинский пенсионер уже получил выплату.

Им оказался военный пенсионер Государственной пограничной службы из Могилев-Подольского Юрий Мазур.

Один из победителей конкурса рассказал, на что потратит деньги.

"Я на собственном опыте знаю, как там, потому что сам участник боевых действий. У меня много друзей там осталось, потому половина суммы пойдет на помощь нашим военным, а половина на семью”, - говорит Юрий.

В Приватбанке добавили, что розыгрыш продлится до 15 мая и осталось всего 2 места.

Как принять участие и получить к пенсии дополнительно 20 тысяч гривен, рассказали в пресс-службе Приватбанка.

Для этого, чтобы получить деньги необходимо быть старше 18 лет. получать военную пенсию через ПриватБанк.

Участие в акции автоматическое. Если повезет - счастливчику выдадут разовую выплату к пенсии в размере 20000 гривен.

Напомним, у клиентки ПриватБанка исчезли сбережения, ее заявку игнорируют.

Также сообщалось, что ПриватБанк запустил новую важную услугу – как украинцам получить дополнительные средства.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили о подлых схемах аферистов.