На сайте "Приватбанка" появилась информация о тот, что первый украинский пенсионер уже получил выплату.
Им оказался военный пенсионер Государственной пограничной службы из Могилев-Подольского Юрий Мазур.
Один из победителей конкурса рассказал, на что потратит деньги.
"Я на собственном опыте знаю, как там, потому что сам участник боевых действий. У меня много друзей там осталось, потому половина суммы пойдет на помощь нашим военным, а половина на семью”, - говорит Юрий.
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В Приватбанке добавили, что розыгрыш продлится до 15 мая и осталось всего 2 места.
Как принять участие и получить к пенсии дополнительно 20 тысяч гривен, рассказали в пресс-службе Приватбанка.
Для этого, чтобы получить деньги необходимо быть старше 18 лет. получать военную пенсию через ПриватБанк.
Участие в акции автоматическое. Если повезет - счастливчику выдадут разовую выплату к пенсии в размере 20000 гривен.
Напомним, у клиентки ПриватБанка исчезли сбережения, ее заявку игнорируют.
Также сообщалось, что ПриватБанк запустил новую важную услугу – как украинцам получить дополнительные средства.
Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили о подлых схемах аферистов.