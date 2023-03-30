Как сообщила Государственная пограничная служба Украины, священник был пьян и без документов на автомобиль.

Мужчина нецензурно высказывался и вел себя агрессивно.

"Вы что вообще, рамсы попутали?", - кричал представитель УПЦ МП.

Пограничники обнаружили в автомобиле документы, выданные во временно оккупированном Крыму и в россии на неизвестного человека. Кроме того, были найдены документы и материалы УПЦ московского патриархата.

"Ты ноль, ты зеро. У меня пацаны под Бахмутом, а ты рот закрой", - визжал пьяный священник полицейским.

Проходить алкотест уроженец Волынской области отказался.

Мужчину передали сотрудникам Нацполиции, а также проинформировали сотрудников СБУ.

"яркий представитель УПЦ МП, пьяный, дерзкий, лживый", - пишут в комментариях украинцы.

Напомним, что предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний заявил, что о закрытии монастыря в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре речь не идет.

Как сообщала Politeka, Митрополит УПЦ МП Павел поспорил у Лавры, кадры: "Вы клеветники".

Также Politeka писала, что сторонники УПЦ МП под Лаврой показали истинное лицо, озвучив циничное заявление.