Предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний заявил, что о закрытии монастыря в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре речь не идет.

Также митрополит Эпифаний заявил, что на языке богослужений будет древний славянский и украинский, об этом сообщает "Радио свобода".

«В связи с событиями, связанными со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой, считаю необходимым дать объяснения по ряду вопросов. Прежде всего следует отметить, что ни в коем случае речь не идет о закрытии этого монастыря, прекращении в нем молитвы, богослужений, монашеской жизни. Сравнение нынешних событий с прошлыми гонениями коммунистической власти на Церковь в целом и двукратным закрытием монастыря, в частности, безосновательная манипуляция», – сообщил Эпифаний.

Митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний призвал монахов Лавры содействовать процессу освобождения от «московского ига».

«Московская духовная власть в Украине неканоническая, и все видят, как Кремль использует ее против украинского народа. Лавра не должна быть инструментом борьбы против Украины, а наоборот – местом молитвы, набожной монашеской жизни в духе отцов и подвижников прошлого, местом, которое будет духовно вдохновлять наших сограждан в эти трудные времена», – заявил митрополит.

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