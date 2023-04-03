У потребителей газа нередко возникает проблема переплат за газ, поэтому возникает ожидаемый вопрос, как вернуть средства за переплату газа.

А также, как откорректировать данные по счетам. Мол, данные счетчиков не учитываются и «Нафтогаз» «рисует» другие цифры, пишет Politeka.net.

«Когда вернут переплату? Когда произведут перерасчет? На показания не реагируют, выставляют свои суммы. Нефтегаз посылает на Днепрогаз, а те на Нефтегаз. Обдираловка, четыре тысячи переплата. Куда жаловаться? Пенсия минимальна, а платить надо за несуществующие…», - пишет одна из потребительниц на странице «Нефтегаза» в Facebook.

В «Нафтогазе» на жалобу отреагировали:

«Для детальной проверки информации о Вашем счете напишите нам в личные сообщения, укажите номер лицевого счета, ФИО владельца и адрес помещения. Мы проверим информацию и предоставим Вам ответ».

Отметим, при смене поставщика газа переплата за потребленный газ на счет нового поставщика не переходит. Поэтому свою переплату нужно возвращать самостоятельно.

Более того, переплату за поставку газа нельзя переадресовать на оплату за распределение (доставку) газа. То есть, деньги нужно только возвращать.

Между тем, ГК «Нафтогаз Украины» напоминает клиентам о передаче показаний газового счетчика оператору ГРМ.

"Чтобы начисления в платежках были корректны, передавать показания счетчиков нужно с 1 по 5 число ежемесячно", - подчеркнули в "Нафтогазе".

Напомним, в "Нафтогазе" предупредили украинцев о важных изменениях.

Также сообщалось о тарифах на газ в апреле.

Кроме того, Politeka.net писала, что клиент отказался платить за газ из-за лишних цифр в счете.