По информации Politeka, об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко, в настоящее время генерация с запасом имеет необходимые объемы мощности, чтобы полностью обеспечить потребности потребителей электроэнергии в Украине.

Сегодня, в четверг, 6 апреля, генерация электроэнергии полностью обеспечивает потребности украинских потребителей.

Однако из-за непогоды в Черновицкой и Ивано-Франковской областях произошло аварийное отключение около 5 тысяч украинских потребителей.

Также министр Герман Галущенко добавил, что за последние сутки было возобновлено электроснабжение около 15 тысяч потребителей в Донецкой области.

Ранее "Укрэнерго" обратилось к украинцам с просьбой уменьшить потребление электроенергии. Не включать одновременно несколько мощных приборов с высоким энергопотреблением. Стараться использовать их по очереди, чтобы снизить нагрузку на систему.

По данным «Укрэнерго» сейчас сложная ситуация с электроснабжением остается в населенных пунктах, которые находятся рядом с линией фронта. Из-за постоянных обстрелов оккупантами там регулярно случаются аварии и повреждения сети.

Напомним о ЧП на железной дороге, срочное предупреждение "Укрзализныци": "Восемь поездов…"

Также напомним о новом ударе стихии – машины застряли в сугробах, начались аварийные отключения электроэнергии.

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