Главным залогом успеха регистрации на НМТ-2023 в Министерстве образования и науки Украины назвали справку из учебного заведения по образцу.

«При регистрации для участия в НМТ важна, в частности, загрузка документа, подтверждающего информацию об уровне полученного образования. Для выпускников этого года это справка с места обучения, в которой должно быть указано «он (она) завершает получение полного общего среднего образования в (месяц) 2023 года в (название учебного заведения)», - говорится в сообщении Минобразования.

Для выпускников прошлых лет таким документом является свидетельство о среднем образовании.

Подчеркнем, что регистрация участников НМТ-2023 продлится до 3 мая.

Чтобы зарегистрироваться для участия в НМТ, потенциальному абитуриенту нужно создать персональный кабинет на вебсайте Украинского центра оценки качества образования и выполнить в нем следующие действия: внести личные данные и информацию по участию в НМТ; скачать в электронной форме сканкопии и/или фотокопии регистрационных документов; подтвердить желание принять участие в НМТ; отправить внесенную информацию и копии документов на обработку в региональный центр; сформировать Сертификат НМТ в 2023 году.

При регистрации на НМТ-2023 поступающий сможет выбрать предмет дополнительного блока. А еще населенный пункт в Украине или за границей, где он будет находиться в дни проведения НМТ.

Подтверждением факта регистрации для участия в НМТ является Сертификат. Его поступающий сможет сформировать в своем персональном кабинете в случае подтверждения региональным центром регистрации поступающего для участия в НМТ.

Подчеркнем, что функция станет доступна не позднее чем через семь календарных дней со дня передачи информации на обработку.

В свою очередь, украинцы в соцсетях делятся, с какими проблемами они уже успели столкнуться во время регистрации на НМТ-2023:

«Подскажите, что делать. Ребёнок в США в этом году дистанционно заканчивает 11 класс украинской школы. Имеющийся пункт для сдачи НМТ лишь один – в Нью-Йорке, предусматривает 52 места. Это на всю страну. Мест, конечно, уже нет - их разобрали мгновенно. Зарегистрироваться на НМТ не указывая пункт сдачи невозможно. Нам пришлось указать Торонто. Но чтобы уехать из США нужно получать специальный разрешительный документ, на оформление которого уйдет минимум полгода. То есть миссия почти невыполнима.

Нужно больше мест для учащихся, находящихся в США и стремящихся сдавать НМТ в этом году. К кому обращаться?»,

"А если в заведении профессионального высшего образования отказываются предоставлять такую ​​справку?",

«При регистрации на НМТ просит контактный номер. Что делать, если я уже несколько лет заграницей, поэтому украинского номера нет? Заграничный номер телефона не принимает, а без телефона дальше регистрация не проходит».

Напомним, ранее стало известно о серьезной аварии на ТЭЦ - отключат не только горячую воду.

Также сообщалось, что "Нафтогаз" предупредил украинцев об изменениях.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинец отказался платить за "коммуналку" из-за лишних цифр в счете.