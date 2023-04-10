Цены в супермаркетах растут на виду. К примеру, в апреле снова поднялась стоимость яблок.

По данным портала Минфин, украинские яблоки в среднем предлагают по 17,60 гривны за килограмм. К примеру, в марте цена была ниже – 15,91 гривны за кило. Цены на яблоки варьируются от 15,90 до 19,69 гривен за килограмм, все зависит от супермаркета.

Подорожание коснулось яблок сорта "Айдаред" – ценник уже 21,95 гривны за кило. В прошлом году средняя цена была на уровне 20,97 гривны за килограмм.

Отметим, что цены на яблоки в Украине летят вверх с начала 2023 года, то есть уже 4-й месяц. В первом месяце этого года украинские яблоки в среднем продавали по 11,83 гривны за кило, а "Айдаред" – 16,06 гривны за килограмм.

Напомним, за килограмм пасхального кулича нужно будет отдать около 170 гривен. В Институте аграрной экономики сообщили, что причина кроется в подорожании яиц, продукт за год взлетел в цене практически на 100%.

Кроме того, в Украине хотят снизить цены на молочные продукты В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №9161, в котором предлагается снизить цены на молоко и молочные продукты.

Отметим, позволить себе петрушку или укроп, становится все сложнее, поскольку ценники все выше.

Напомним, что популярный овощ удорожает еще больше, нелестный прогноз.

Также Politeka писала, что обновленные цены на "стратегические" продукты ударят по кошелькам.