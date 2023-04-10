Украинцы стали получать необычные сообщения. Им поступают уведомления от службы газа о закрытии расчетного периода.

Об этом стало известно из сообщения службы 104.ua на странице Facebook.

Объясняется, что нет никаких проблем. Напротив, служба 104.ua акцентирует, что такое уведомление продиктовано только заботой о клиенте.

Такое сообщение клиент может получать в двух ситуациях:

в случае если сотрудник облгаза снял контрольные показания газового счетчика;

а также если клиент сам передал показания счетчика или это сделал кто-нибудь из его близких

"Если система утверждает, что "Расчетный период закрыт", у вас нет причин для переживаний. Мы обо всем позаботились и уже проработали ваши показания", - отметили в службе 104.ua.

Однако если даже клиент не послал вовремя показания счетчика, то все равно за газ он будет вынужден заплатить. В таком случае объем потребления сочтет облгаз самостоятельно, исходя из своих расчетных методик.

И в таком случае этот объем может оказаться существенно выше реального. Именно поэтому очень важно передавать данные газового счетчика в начале каждого месяца – до 5 числа. Тогда плата за потребленный газ будет начисляться правильно.

Напомним, в "Нафтогазе" предупредили украинцев о важных изменениях.

Также сообщалось о тарифах на газ в апреле.

Кроме того, Politeka.net писала, что клиент отказался платить за газ из-за лишних цифр в счете.