Украинцы стали получать необычные сообщения. Им поступают уведомления от службы газа о закрытии расчетного периода.
Об этом стало известно из сообщения службы 104.ua на странице Facebook.
Объясняется, что нет никаких проблем. Напротив, служба 104.ua акцентирует, что такое уведомление продиктовано только заботой о клиенте.
Такое сообщение клиент может получать в двух ситуациях:
- в случае если сотрудник облгаза снял контрольные показания газового счетчика;
- а также если клиент сам передал показания счетчика или это сделал кто-нибудь из его близких
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"Если система утверждает, что "Расчетный период закрыт", у вас нет причин для переживаний. Мы обо всем позаботились и уже проработали ваши показания", - отметили в службе 104.ua.
Однако если даже клиент не послал вовремя показания счетчика, то все равно за газ он будет вынужден заплатить. В таком случае объем потребления сочтет облгаз самостоятельно, исходя из своих расчетных методик.
И в таком случае этот объем может оказаться существенно выше реального. Именно поэтому очень важно передавать данные газового счетчика в начале каждого месяца – до 5 числа. Тогда плата за потребленный газ будет начисляться правильно.
Напомним, в "Нафтогазе" предупредили украинцев о важных изменениях.
Также сообщалось о тарифах на газ в апреле.
Кроме того, Politeka.net писала, что клиент отказался платить за газ из-за лишних цифр в счете.