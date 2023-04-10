Регистрация на НМТ-2023, напомним, продлится до 3 мая 2023 года. Однако многие украинцы, которые сейчас находятся за границей, столкнулись с проблемами.
Министерству образования и науки Украины пришлось реагировать срочно.
Так, сообщается, что был расширен перечень городов/стран для НМТ-2023 за границей.
«В настоящее время предусмотрено, что временные экзаменационные центры будут созданы в 41 городе 24 стран. Список стран и городов доступен на сайте УЦОКО. Если вы уже создали персональный кабинет и выбрали из предложенного перечня менее удобный для доезда населенный пункт, а теперь появилась более удобная локация, после получения сертификата участника до 7 мая можете изменить регистрационные данные», - говорится в сообщении об изменениях.
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В некоторых городах/странах тестирование проводится только во время дополнительной сессии.
«Советуем не медлить с регистрацией», - обратились в Минобразования к украинцам.
Добавим, ранее стало известно, что за первые четыре дня регистрации для участия в НМТ поступило заявок от более 7000 человек, желающих сдавать тест за границей.
Также было создано около 54 000 персональных кабинетов; 14 000 абитуриентов получили уведомление об успешной регистрации и возможности сформировать сертификат НМТ 2023 года.
До 7 мая в персональном кабинете абитуриент будет иметь возможность изменить учебный предмет дополнительного блока, по которому он/она желает пройти тестирование, населенный пункт в Украине или за границей, где будет находиться в дни проведения НМТ, или указать на необходимость прохождения НМТ под время дополнительной сессии
Подчеркнем, что в каждом городе для НМТ-2023 за границей есть квота. Украинцам, которые столкнулись с такой проблемой, придется выбирать другой город.
«Ребенок находится за границей, в Польше (город Краков), при регистрации ему выбило, что нет места? Что делать?», - посетовала женщина в соцсетях.
Ей ответили, что нужно искать другой город:
«Это означает, что квота в Кракове исчерпана. Надо выбирать другой населенный пункт для прохождения НМТ».
Украинцы также сообщают, что в Польше выделили для НМТ-2023 очень мало мест:
«Мест выделили всего 1800 при самом большем количестве находящихся в стране украинцев. Во Вроцлаве тоже нет мест. Зарегистрировались в Быдгоще».
Напомним, украинцы массово сообщают о проблемах при регистрации на НМТ-2023.
Также ранее сообщалось об отмене ВНО и новых правилах поступления в университеты, что нужно знать абитуриентам об НМТ-2023.
Кроме того, Politeka.net писала, что украинец отказался платить за "коммуналку" из-за лишних цифр в счете.