Появилась важная информация для готовящихся к участию в национальном мультипредметном тесте украинцев.

Регистрация на НМТ-2023, напомним, продлится до 3 мая 2023 года. Однако многие украинцы, которые сейчас находятся за границей, столкнулись с проблемами.

Министерству образования и науки Украины пришлось реагировать срочно.

Так, сообщается, что был расширен перечень городов/стран для НМТ-2023 за границей.

«В настоящее время предусмотрено, что временные экзаменационные центры будут созданы в 41 городе 24 стран. Список стран и городов доступен на сайте УЦОКО. Если вы уже создали персональный кабинет и выбрали из предложенного перечня менее удобный для доезда населенный пункт, а теперь появилась более удобная локация, после получения сертификата участника до 7 мая можете изменить регистрационные данные», - говорится в сообщении об изменениях.

В некоторых городах/странах тестирование проводится только во время дополнительной сессии.

«Советуем не медлить с регистрацией», - обратились в Минобразования к украинцам.

Добавим, ранее стало известно, что за первые четыре дня регистрации для участия в НМТ поступило заявок от более 7000 человек, желающих сдавать тест за границей.

Также было создано около 54 000 персональных кабинетов; 14 000 абитуриентов получили уведомление об успешной регистрации и возможности сформировать сертификат НМТ 2023 года.

До 7 мая в персональном кабинете абитуриент будет иметь возможность изменить учебный предмет дополнительного блока, по которому он/она желает пройти тестирование, населенный пункт в Украине или за границей, где будет находиться в дни проведения НМТ, или указать на необходимость прохождения НМТ под время дополнительной сессии

Подчеркнем, что в каждом городе для НМТ-2023 за границей есть квота. Украинцам, которые столкнулись с такой проблемой, придется выбирать другой город.

«Ребенок находится за границей, в Польше (город Краков), при регистрации ему выбило, что нет места? Что делать?», - посетовала женщина в соцсетях.

Ей ответили, что нужно искать другой город:

«Это означает, что квота в Кракове исчерпана. Надо выбирать другой населенный пункт для прохождения НМТ».

Украинцы также сообщают, что в Польше выделили для НМТ-2023 очень мало мест:

«Мест выделили всего 1800 при самом большем количестве находящихся в стране украинцев. Во Вроцлаве тоже нет мест. Зарегистрировались в Быдгоще».

Напомним, украинцы массово сообщают о проблемах при регистрации на НМТ-2023.

Также ранее сообщалось об отмене ВНО и новых правилах поступления в университеты, что нужно знать абитуриентам об НМТ-2023.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинец отказался платить за "коммуналку" из-за лишних цифр в счете.