Головною запорукою успіху реєстрації на НМТ-2023 в Міністерстві освіти і науки України назвали довідку із закладу освіти за зразком.

«Під час реєстрації для участі у НМТ важливим є, зокрема, завантаження документа, що підтверджує інформацію про рівень здобутої освіти. Для цьогорічних випускників це довідка з місця навчання, у якій має бути зазначено «він (вона) завершує здобуття повної загальної середньої освіти в (місяць) 2023 року в (назва закладу освіти)», - йдеться у повідомленні Міносвіти.

Для випускників минулих років таким документом є свідоцтво про повну загальну середню освіту.

Підкреслимо, що реєстрація учасників НМТ-2023 триватиме до 3 травня.

Щоб зареєструватися для участі в НМТ, потенційному вступнику потрібно створити персональний кабінет на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти та виконати в ньому наступні дії: внести особисті дані й інформацію щодо участі в НМТ; завантажити в електронній формі сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів; підтвердити бажання взяти участь у НМТ; надіслати внесену інформацію та копії документів на обробку до регіонального центру; сформувати Сертифікат НМТ 2023 року.

Під час реєстрації на НМТ-2023 вступник матиме змогу вибрати предмет додаткового блоку. А ще населений пункт в Україні або за кордоном, де він перебуватиме в дні проведення НМТ.

Підтвердженням факту реєстрації для участі в НМТ є Сертифікат. Його вступник матиме змогу сформувати у своєму персональному кабінеті в разі підтвердження регіональним центром реєстрації вступника для участі в НМТ.

Підкреслимо, що функція стане доступною не пізніше ніж через сім календарних днів із дня надсилання інформації на обробку.

У свою чергу українці в соцмережах діляться, з якими проблемами вони вже встигли зіткнутися під час реєстрації на НМТ-2023:

«Підкажіть що робити. Дитина в США у цьому році дистанційно закінчує 11 клас української школи. Наявний пункт для здачі НМТ лише один - в Нью Йорку, передбачає 52 місця. Це на всю країну. Місць звісно вже не має- їх розібрали миттєво. Зареєструватись на НМТ не вказуючи пункту здачі неможливо. Нам довелось вказати Торонто. Але щоб виїхати з США треба отримувати спеціальний дозвільний документ, на оформлення якого піде мінімум півроку. Тобто місія майже нездійсненна.

Треба більше місць для учнів, які перебувають в США і прагнуть здавати НМТ цього року. До кого звертатися?»,

"А якщо в закладі фахової передвищої освіти відмовляються надавати таку довідку?",

«Під час реєстрації на нмт просить контактний номер. Що робити, якщо я вже декілька років закордоном, тому українського номеру не маю? Закордонний номер телефону не приймає, а без телефону далі реєстрація не проходить».

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