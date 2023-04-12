Компания "Нафтогаз" предупредила украинцев об изменениях, которые вводятся для платежек за газ. В частности, компания возвращается к единой квитанции для оплаты бытового газа и его доставки. Об этом сообщает на странице Facebook газоснабжающей компании "Нефтегаз Украины".

Так, в апреле мартовские счета в едином формате получат миллионы клиентов НАК "Нафтогаз України", а также Кропивницкого филиала "Газсети", АО "Днепрогаз", АО "Харьковгаз", АО "Харьковгоргаз", АО "Криворожгаз" и АО "Донецкоблгаз".

"Это удобно и комфортно. Ведь теперь все реквизиты, индивидуальные QR-коды и данные по вариантам передачи показаний и оплаты собраны в одном месте", - добавили в "Нафтогазе".

В компании отметили, что такая мера существенно сократит расходы на печать и доставку квитанций. в энергетической компании также добавили, что в личном кабинете на сайте: my.gas.ua электронные квитанции будут формироваться без изменения.

Стоит отметить, что в Украине на данный момент действует мораторий на повышение тарифов для населения. Он предполагает заморозку на повышение цен на некоторые виды коммунальных услуг. Сюда входят и тарифы на газ. При этом Кабмин рассматривает возможность увеличения цен к следующему отопительному сезону.

Напомним, что украинцы нередко жалуются "Нафтогазу" на несуществующие долги в своих счетах.

Также сообщалось о тарифах на газ в апреле.

Кроме того, Politeka.net писала, что клиент отказался платить за газ из-за лишних цифр в счете.