Цены на продукты в Украине за 2022 год и начало 2023 били рекорды. Репчатый лук в апреле вырос до 57,80 грн/кг. Морковь также стала дороже, сейчас в среднем она стоит 49,10 грн/кг. Но есть хорошая новость - цена популярного овоща снизилась до 4 гривен на оптовом рынке. Об этом сообщают аналитики East Fruit.

Отпускные цены на столовую свеклу в Украине уже намного ниже прошлогодних и продолжают падать. Стоит отметить, что падение цен заметили с 10 апреля - цены на свеклу снизились в среднем на 17%. Это стало ударом для фермеров Украины, которые из-за войны понесли огромные убытки.

Сегодня оптовые цены на эти корнеплоды варьируются в диапазоне 4-6 грн/кг ($0,11-0,16/кг) в зависимости от качества и объема партии. При этом в самых популярных сетях магазинов килограмм свеклы продают в среднем за 9 гривен. Месяц назад свеклу в магазинах продавали по 10,41 гривен за килограмм, то есть почти на 2 гривны дороже.

Производители объяснили, что такая низкая цена наблюдается из-за того, что качество этого овоща в хранилищах стремительно ухудшается. Кроме того, свекла имеет сдержанный спрос. Уже сейчас столовая свекла продается в среднем в 1,6 раза дешевле, чем в первой половине апреля 2022 года.

Напомним, что популярный овощ удорожает еще больше, нелестный прогноз.

Как сообщала Politeka, украинцам раздадут выплаты от международных организаций.

Также Politeka писала, что обновленные цены на "стратегические" продукты ударят по кошелькам.