В УПЦ МП заявили, что комики Александр Пикалов и Евгений Кошевой в выпуске шоу "Байрактар News" грубо высказывались о церкви и вере.

На сайте УПЦ МП также сообщается, что юмористы якобы пропагандировали физическое насилие в отношении представителей УПЦ.

"…Пикалов Александр Викторович и Кошевой Евгений Викторович позволили себе пренебрежительно высказаться не только о церкви, но и о вере в Бога как таковой. Более того, эти граждане прибегли к пропаганде физического насилия в отношении священнослужителей УПЦ, намекая на то, что это не будет стоить им больше 100 грн", - говорят в УПЦ МП.

Напомним, в выпуске программы "Байрактар News" Пикалов и Кошевой пошутили, что хорошо было бы иметь "прайс-лист", где алюнуть в священника УПЦ МП - 20 грн, оставить "священное писание" гвоздем на внедорожнике - 50 грн, ударить по левой щеке и автоматически по правой - 100 грн.

Полиция уже начала разбирательства.

Мнения украинцев на этот счет разделились.

"95тый всю свою «творческую» деятельность презирал Украину и все украинское!!!! До суда нужно было их еще в начале карьеры!",

"В искусстве, особенно театральном, надо уметь отличать "зерно от плевел"...Кто имеет такой талан, тот не пишет всякую ерунду... Я уверен, что ребята из Квартала не лучшие христиане, как и мы все с вами вместе взятые... А кто же лучший!?Но нас отличает то, что они больше публичные и мы беремся их судить...Не судите и вас не будут судить!",

"УПЦ МП и Бог - несовместимые понятия... Поэтому обвинения в богохульстве необоснованны", - пишут украинцы в сети.

Напомним, что увиденное в Лавре после побега УПЦ МП ошеломило Украину.

Добавим, что, готовясь к бегству из Лавры, священнослужители УПЦ МП пригнали фуры, в которые грузили мебель и другие вещи.

Кроме того, напомним, что всплыла правда про автопарк наместника Киево-Печерской Лавры.