По данным СМИ, инцидент произошел рядом с молокозаводом в Ивано-Франсковской области.
В местной полиции рассказали "ТСН", что уже разбираются в данном инциденте.
"Мы установили, что это видео свежее. Предварительно - инцидент произошел из-за вручения повестки. Подробности инцидента выясняются", - говорят в полиции.
Напомним, что в сети пояилось видео со скандалом из-за действий якобы военкомов в отношении украинца, которого "отбила" от мобилизации местная жительница на одной из улиц Ивано-Франковска.
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"А чому ці бугаї ще не на передовій. Думають заміни їм нема. Закрепко розслабилися,забагато беруть насебе. Це вже неперший випадок",
"А самі не хочуть добровільно послужити?! Людиииии, у нас триває війна! Наші чоловіки, сини вже другий рік там,а є й довше, то їм теж потрібна заміна, підмога!!! Як мені соромно за ухилянтів! Хоча б у пам'ять загиблих не виставляли це ганебне відео!",
"Чому не ловлять на крутих машинах синів депутатів?",
" Хай вручать повістки депутатам поліцейски воїнкомам бізнесменам мажорам та їхнім родичам а тоді підуть і інші хватить дурити народ потрібно простому народу почати захищати себе",
" Що робиться??? Дорвалися до влади.На фронт цих бугаїв.Шукають заміну бо самі не хочуть йти Позор", - пишуть українці у коментарях.
Напомним, ранее сообщалось, какие приговоры получают уклонять от мобилизации.
Также стало известно, что украинским мужчинам готовятся "упростить" медосмотр: "теперь не только в военкомате...".
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