Страстная суббота - это день скорби об Иисусе Христе.

В этом году Страстная суббота выпадает на 15 апреля. Богослужение в этот день в храмах начинается с раннего утра и длится весь день. Потом переходит в Пасхальную заутреню и полночь начинается Крестный ход, после которого снова продолжается служба.

Пасхальную корзину принято собирать именно в этот день - туда кладут паску, пасхальные яйца, мясные и молочные блюда.

Христиане, которые провели службу в храме - утром в воскресенье идут домой и пробуют паску. Празднование начинаются уже поздним утром воскресенья.

В Страстную субботу продолжается пост, из еды можно хлеб, вода, сырые овощи и фрукты.

Запрещено в этот день заниматься тяжелым физическим трудом, нельзя шить и резать.

Согласно церковным традициям, веселиться в этот день не нельзя.

Также большой грех Великой субботы это сквернословие

В этот день можно посещать кладбища, но не принято устраивать поминки.

Напомним, что Предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний заявил, что о закрытии монастыря в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре речь не идет.

Как сообщала Politeka, трагедия произошла во время толкотни возле церкви на Киевщине, кадры: спасти не удалось.

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