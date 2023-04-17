С сегодняшнего дня в Польше будут вручать повестки и работать медкомиссии.

В понедельник 17 апреля в Польше начинается военный набор. Планируется, что повестки получат 230 тысяч человек, сообщает издание Ukrayina.pl.

Это будут не только 19-летние юноши, но и ребята 1999-2003 годов рождения, не имеющие определенной категории годности к действительной военной службе.

Также отмечается, что повестки могут получить и те, кто в 2021 и 2022 годах признан участковыми врачебными комиссиями временно непригодными для военной службы, если срок этой непригодности истекает после окончания военного квалификационного сбора.

Среди тех, кто получит повестки, будут и женщины.

Речь идет о женщинах 1999-2004 годов рождения, которые в 2002/2023 учебном году заканчивают высшее учебное заведение по определенным специальностям.

Это касается женщин, которым до конца этого календарного года исполнится 18 лет, и они добровольно вызвались пройти военную подготовку.

Военный набор продлится до 21 июля. Квалификацию будут осуществлять 390 комиссий.

Таким образом, Минобороны страны хочет проверить, кто годен к военной службе и может стать военным.

Также отмечается, что информация о повестках в Польше для украинцев не соответствует действительности.

«Предостерегаем! Согласно правилам, украинские дипучреждения за рубежом должны вести военный учет мужчин. Однако они не имеют права на вручение повесток людям, состоящим на консульском учете", – пояснили в Центре противодействия дезинформации.

Ранее Вооруженные силы Норвегии и Генштаб ВСУ показали, как норвежские инструкторы в Польше обучают украинских военных управлять танками Leopard 2, строить танковые препятствия и прорывать их.

По словам норвежских инструкторов, украинцы быстро учатся.

Напомним, что в Бахмуте заметили нечто очень странное.

Также сообщалось о трагедии в воинской части.

Кроме того, Politeka.net писала, что мужчину, отказавшегося от повестки, оправдал суд.