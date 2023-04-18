Победительница одного из сезонов и экс-судья "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом очень аппетитной закуски.

Елизавета Глинская рассказала, как приготовить вкуснейшую цветную капусту под сырным соусом.

"Вы не любите цветную капусту? Да вы просто готовить ее не умеете! Я покажу, как приготовить вкуснейшую цветную капусту😋 Пальчики оближете!", — советует звезда "Мастер Шеф".

Для этого нам понадобится:

500 г цветной капусты

соль - по вкусу

Для сырного соуса:

200 мл молока

10 г муки

30 г сливочного масла

100 г твердого сыра

1 ч. л. паприки копченой (или обычной)

соль

+ петрушка или кинза для декора

Сперва нужно подготовить цветную капусту. Моем ее, разбираем на соцветия, выкладываем в форму для запекания, солим и отправляем в духовку, разогретую до 190 градусов, на 15 минут.

Чтобы приготовить соус, смешайте растопленное масло и муку. Затем добавьте копченую паприку, теплое молоко и перемешайте. Ставим эту смесь на плиту и постоянно помешивая, доводим до кипения. Кипятим еще 30-40 секунд и снимаем с плиты. Туда же добавьте мелко натертый сыр, перемешайте. Снова поставьте соус на огонь и помешивайте, чтобы сыр полностью растопился. Доведите соус до вкуса с помощью соли — и готово.

Запеченную цветную капусту перемешиваем с соусом, выкладываем на тарелку и посыпаем зеленью петрушки или кинзы.

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