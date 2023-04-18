Елизавета Глинская рассказала, как приготовить вкуснейшую цветную капусту под сырным соусом.
"Вы не любите цветную капусту? Да вы просто готовить ее не умеете! Я покажу, как приготовить вкуснейшую цветную капусту😋 Пальчики оближете!", — советует звезда "Мастер Шеф".
Для этого нам понадобится:
- 500 г цветной капусты
- соль - по вкусу
Для сырного соуса:
- 200 мл молока
- 10 г муки
- 30 г сливочного масла
- 100 г твердого сыра
- 1 ч. л. паприки копченой (или обычной)
- соль
+ петрушка или кинза для декора
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Очень просто, но изысканно: "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейшего салата
Сперва нужно подготовить цветную капусту. Моем ее, разбираем на соцветия, выкладываем в форму для запекания, солим и отправляем в духовку, разогретую до 190 градусов, на 15 минут.
Чтобы приготовить соус, смешайте растопленное масло и муку. Затем добавьте копченую паприку, теплое молоко и перемешайте. Ставим эту смесь на плиту и постоянно помешивая, доводим до кипения. Кипятим еще 30-40 секунд и снимаем с плиты. Туда же добавьте мелко натертый сыр, перемешайте. Снова поставьте соус на огонь и помешивайте, чтобы сыр полностью растопился. Доведите соус до вкуса с помощью соли — и готово.
Запеченную цветную капусту перемешиваем с соусом, выкладываем на тарелку и посыпаем зеленью петрушки или кинзы.
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