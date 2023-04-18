По словам начальника сектора комплектования Киевского городского ТЦК и СП полковник Александра Коновалова, военно-учетные документы нужны для призывников, им требуется предоставить удостоверение о приписке к призывному участку.
Для военнообязанных, говорит Коновалов, необходим военный билет или временное удостоверение, для резервистов нужен военный билет.
"Человек подает в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния документы. Впоследствии ЗАГС подает в районный ТЦК информацию, что зарегистрирован брак или развод. Там есть отметка о наличии военно-учетного документа. А если этого документа нет, то все равно заявление от гражданина в ЗАГС принимают", - говорит Коновалов.
Что касается лечения - никаких ограничений для военнообязанного в медучреждениях в действующем законодательстве пока не существует.
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Оформлять на работу или зачислять на обучение военнообязанного смогут только после того, как он предоставит сведения о военном учете.
"Молодці! Правильно, бо про права всі знають і постійно кричать, що держава щось їм винна, а про обов’язок всі забулися ці крикуни! В країні війна але деякі чоловіки мабудь забулися про це",
"А раніше так і було....Обов'язково з паспортом- військовий квиток.Потім,якось призабулося.....Тепер маємо,що маємо....Всі хочуть жити гарно,але за чий рахунок?",
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