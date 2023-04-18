В ТЦК рассказали, может ли военнообязанный жениться, лечиться или трудоустроиться без военного билета.

По словам начальника сектора комплектования Киевского городского ТЦК и СП полковник Александра Коновалова, военно-учетные документы нужны для призывников, им требуется предоставить удостоверение о приписке к призывному участку.

Для военнообязанных, говорит Коновалов, необходим военный билет или временное удостоверение, для резервистов нужен военный билет.

"Человек подает в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния документы. Впоследствии ЗАГС подает в районный ТЦК информацию, что зарегистрирован брак или развод. Там есть отметка о наличии военно-учетного документа. А если этого документа нет, то все равно заявление от гражданина в ЗАГС принимают", - говорит Коновалов.

Что касается лечения - никаких ограничений для военнообязанного в медучреждениях в действующем законодательстве пока не существует.

Оформлять на работу или зачислять на обучение военнообязанного смогут только после того, как он предоставит сведения о военном учете.

"Молодці! Правильно, бо про права всі знають і постійно кричать, що держава щось їм винна, а про обов’язок всі забулися ці крикуни! В країні війна але деякі чоловіки мабудь забулися про це",

"А раніше так і було....Обов'язково з паспортом- військовий квиток.Потім,якось призабулося.....Тепер маємо,що маємо....Всі хочуть жити гарно,але за чий рахунок?",

"Може нам "виписати повістку для ВР"???Зняти бронь...

І одним заходом всім чиновникам ,що жирують в тилу і так "щиро люблять" Нашу Україну! Нумо, хто перший махне мандат на повістку "не глядя"?Чи ви штучні патріоти?", - пишуть українці у коментарях.

Напомним, ранее сообщалось, какие приговоры получают уклонять от мобилизации.

Также стало известно, что украинским мужчинам готовятся "упростить" медосмотр: "теперь не только в военкомате...".

В боях за Украину погиб солист Национальной оперы Украины Александр Шаповал.