Победительница одного из сезонов и бывшая судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом легкого и быстрого завтрака.

В этот раз на своей странице в Instagram Елизавета Глинская показала, как приготовить картофельные сырники с брынзой.

"Друзья, сегодня приготовим с вами вкуснейшие картофельные сырники с брынзой. Готовятся легко и очень быстро 😉 Обязательно попробуйте 🫶", - советует звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся следующие ингредиенты (в расчете на 18 сырников):

500 г картофеля

300 творога жирностью 5%

250 г брынзы

50 г муки

2 яйца

щепотка соли

укроп – по желанию

растительное масло для жарки

Сначала нужно отварить картофель в подсоленной воде. Затем чистим его от кожуры и толчем вилкой, пока он горячий, так, чтобы остались большие кусочки.

Добавляем к картофелю творог и брынзу, толчем вилкой, но снова не очень сильно, оставляем кусочки. Добавляем муку и перемешиваем. Добавляем яйца, солим и снова перемешиваем. Картофель, брынза и творог должны быть маленькими кусочками, не нужно делать однородную массу.

Далее смачиваем руки холодной водой, формируем сырники и обваливаем их в муке. Обжариваем сырники с обеих сторон до золотистой корочки, выкладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира, и перед подачей даем немного остыть.

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