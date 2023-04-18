В этот раз на своей странице в Instagram Елизавета Глинская показала, как приготовить картофельные сырники с брынзой.
"Друзья, сегодня приготовим с вами вкуснейшие картофельные сырники с брынзой. Готовятся легко и очень быстро 😉 Обязательно попробуйте 🫶", - советует звезда "Мастер Шеф".
Нам понадобятся следующие ингредиенты (в расчете на 18 сырников):
- 500 г картофеля
- 300 творога жирностью 5%
- 250 г брынзы
- 50 г муки
- 2 яйца
- щепотка соли
- укроп – по желанию
- растительное масло для жарки
Сначала нужно отварить картофель в подсоленной воде. Затем чистим его от кожуры и толчем вилкой, пока он горячий, так, чтобы остались большие кусочки.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
"Быстрее!": после атаки на центр Херсона на улице лужи крови, количество раненых растет
Россия ударила ракетами и "шахедами" одновременно, есть попадания: "Бедный мой город"
Шойгу перехитрил Пригожина и "вагнер", замечены новые отряды: "Большая угроза"
"Нашли брешь в обороне": россияне после Авдеевки атакуют другой город, ситуация тяжелая
Добавляем к картофелю творог и брынзу, толчем вилкой, но снова не очень сильно, оставляем кусочки. Добавляем муку и перемешиваем. Добавляем яйца, солим и снова перемешиваем. Картофель, брынза и творог должны быть маленькими кусочками, не нужно делать однородную массу.
Далее смачиваем руки холодной водой, формируем сырники и обваливаем их в муке. Обжариваем сырники с обеих сторон до золотистой корочки, выкладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира, и перед подачей даем немного остыть.
Напомним, что "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт простой и очень вкусной закуски из скумбрии.
Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейшей творожной плетенки.
Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейших банановых оладий.