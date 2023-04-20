Молочные продукты в Украине в ближайшее время подорожают еще больше.

Цены на молочку, по мнению некоторых экспертов, могут повыситься на 10%, пишет Politeka.net.

В настоящее время цены на молочные продукты продолжают удерживаться на высоком уровне, а средняя стоимость большинства позиций растет.

Так, если 900 мл. молока 1% в начале марта в среднем стоило 38,03 гривен, то на момент 1 апреля, согласно данным портала «Минфин», цена была уже 39,09 грн.

Творог подорожал с 65,56 грн. до 66,69 грн. за 300 грамм.

Цены на сметану тоже изменились. Среднемесячая цена в марте на сметану 15%-й жирности составляла 39,12 грн. Сейчас это 39,70 грн.

950 мл. кефира 2,5% еще в марте можно было купить за 39,68 грн. Текущая средняя цена по магазинам на этот же кефир – 40,53 грн. В некоторых супермаркетах цена выросла аж до 43, 99 грн.

За месяц стали другимии цены на сливки. Так, в первых числах марта 200 мл сливок 10-й жирности в среднем стоили 22,33 грн. Сейчас ценник вырос до 23,64 грн.

Отметим, ранее эксперты предупреждали, что рост цен на молочные продукты в Украине в 2023 году не остановится и стоит ожидать повышения цены еще почти на четверть. Основные причины - подорожание себестоимости сырья и проблемы с электроснабжением.

Учитывая рост затрат на производство сырого молока, эксперты прогнозировали рост цен на сырое молоко в текущем году на 25-30%.

Добавим, что тем временем в Ассоциации производителей молока сообщают, что в первом квартале текущего года доля промышленного молока увеличилась на 3,95%.

По предварительным расчетам и ожиданиям Госстата, в первом квартале 2023 года всеми видами хозяйств (промышленными фермами и приусадебным сектором) было произведено 1 млн. 425 тыс. тонн молока-сырья, что на 8,5% меньше, чем в 2022 году.

Однако промышленные молочные фермы, по предварительным оценкам, нарастили объемы производства против аналогичного периода в прошлом году: 629,8 тыс. т (627 тыс. т в прошлом году).

Но при этом доля промышленного молока в общем вале производства выросла: 44,2% против 40,3% на ту же дату прошлого года. Отмечается, что причина єтому – значительное сокращения производства в промышленном секторе.

Напомним, популярный овощ по цене стал "золотым".

Также сообщалось, что цены и правила меняют операторы мобильной связи.

Кроме того, Politeka.net писала, что популярный продукт из мяса бьет ценовые рекорды.