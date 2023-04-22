Иванна Плантовская, работавшая ранее пресс-офицером Южного регионального управления Госпогранслужбы, уехала из Украины.
Ранее она сообщила, что покидает родную Одессу и "двигается дальше", и ее ждет "новая интересная страница в жизни".
Плантовская обнародовала в Instagram новые и довольно смелые фото, сделанные на Мальдивах.
"Можно сойти с ума от такой красоты вокруг", - подписала Плантовская фото.
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"Такие кадры теряем...",
"Боже, и кто такое бб... назначает на руководящие должности??? не легализовали.Такие "бабки" из страны "утекают", буквально... Это же не один дивизион ударных БПЛА можно было создать с нуля...",
"А как во время войны уволили, что за контракт такой",
"То все хорошо, но откуда такие бабки.... Чего таможня или пограничники молчат", - пишут украинцы в комментариях.
Напомним, ранее девушка нашла странное оправдывание своим грубым ответам на критику очередного лакшери-фото.
Также сообщалось, как изменилась жизнь экспограничницы после скандала и увольнения.
Кроме того, Politeka.net писала, скандальная пограничница похвасталась новым дорогим отдыхом во время войны, фото: "Точно не позавидуешь".