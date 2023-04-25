Церковное название поминальных дней – Радоница. В народе этот период принято называть "проводами" или "гробками".
В 23 апреля по 25 апреля, начинаются поминальные дни, когда украинцы посещают на кладбище своих умерших родственников, передает "Апостроф".
В некоторых областях нашей страны "Родительский" день могут сделать перед Пасхой, то есть 23 апреля, или после - 30 апреля.
Накануне поминальных дней, а именно через неделю, родственники приходят на кладбище и наводят порядок на могилах.
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В народе говорят, что на кладбище грустить в этот день не нужно, потому что "радоница" происходит от слова радость. Однако смеяться и громко разговаривать не стоит, также нельзя ссориться.
На могилу приносят пасхи, пасхальные яйца и конфеты. Принято зажигать свечу.
Если родственник при жизни не был против выпить – можно налить ему рюмку и поставить на могиле.
"Гостям" распивать алкоголь на кладбище нельзя.
На кладбище не желательно называть умерших "покойниками", а только именами. Не нужно прогонять людей, собирающих по кладбищу продукты.
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