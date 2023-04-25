Поминальные дни приходятся на 9-й день после Воскресения Христова, в этом году это 25 апреля.

Церковное название поминальных дней – Радоница. В народе этот период принято называть "проводами" или "гробками".

В 23 апреля по 25 апреля, начинаются поминальные дни, когда украинцы посещают на кладбище своих умерших родственников, передает "Апостроф".

В некоторых областях нашей страны "Родительский" день могут сделать перед Пасхой, то есть 23 апреля, или после - 30 апреля.

Накануне поминальных дней, а именно через неделю, родственники приходят на кладбище и наводят порядок на могилах.

В народе говорят, что на кладбище грустить в этот день не нужно, потому что "радоница" происходит от слова радость. Однако смеяться и громко разговаривать не стоит, также нельзя ссориться.

На могилу приносят пасхи, пасхальные яйца и конфеты. Принято зажигать свечу.

Если родственник при жизни не был против выпить – можно налить ему рюмку и поставить на могиле.

"Гостям" распивать алкоголь на кладбище нельзя.

На кладбище не желательно называть умерших "покойниками", а только именами. Не нужно прогонять людей, собирающих по кладбищу продукты.

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