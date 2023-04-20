Елизавета Глинская рассказала, как самостоятельно приготовить вкуснейшую домашнюю сгущенку за 30 минут.

"Ни с чем несравнимый вкус домашнего сгущенного молока 😉 Оказывается, его можно приготовить в домашних условиях, на скорую руку, из простых продуктов 😉", — пишет звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся такие ингредиенты:

  • молоко жирностью 2,6-3,2% - 250 мл
  • сливки жирностью 30-35% - 250 мл
  • сахар - 100 г сахара
  • ваниль или ванильный сахар - по желанию

Готовится сгущенное молоко очень просто. Отправьте в сотейник с толстым дном все ингредиенты, перемешайте и поставьте на средний огонь. При постоянном помешивании варите смесь 25-30 минут – до нужной густоты сгущенного молока. Затем охладите — и можно наслаждаться. Хранить в холодильнике домашнюю сгущенку можно больше недели.

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Украинцы в комментариях оценили рецепт:

"Сделала всё по рецепту, получилось шикарно. Никогда не ела настолько вкусной сгущенки";

"По цене, конечно, не дешевле хорошей сгущенки получится, но однозначно стоит попробовать - домашнее есть домашнее!";

"Я не пожалела и купила сливки нужного процента и молоко. Я просто в восторге от полученного сгущённого молока, а магазинная сгущенка "нервно курит в сторонке". Возьму этот рецепт себе в копилочку".

Напомним, что "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт простой и очень вкусной закуски из скумбрии.

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Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейших банановых оладий.