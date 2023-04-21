В Киевской области парень проник в храм и украл имущество.

20-летний житель города Украинка Киевской области похитил деньги из благотворительного ящика, крест священника и электроинструменты.

18 апреля в Обуховское управление полиции Киевской области поступило сообщение от настоятеля храма о том, что кто-то украл деньги из благотворительного ящика, крест священника и электроинструменты.

Как сообщает полиция Киевской области, вор проник в здание разбив окна на втором этаже.

Злоумышленник был оперативно найден и задержан - это 20-летний житель города Украинка.

По факту кражи [ч.4 ст.185 УК] следователи приступили к досудебному расследованию.

Фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы.

К слову, на стенах храма УПЦ МП появились гневные надписи в адрес поклонников Московского патриархата.

Разрисованные стены церкви УПЦ в селе люди увидели на Пасху в 4.30, когда шли на Пасхальную службу.

"Сколько еще украинцев должны убить, чтобы вы перестали сюда ходить?", "Да простит Бог за вас грешных", "За Украину" - написано на стене.

Представители УПЦ из-за инцидента вызвали полицию.

Готовясь к бегству из Лавры, священнослужители УПЦ МП пригнали фуры, в которые грузили мебель и другое имущество.

Также сообщалось, что у "Паши-Мерседеса" нашли роскошный дом.

Кроме того, напомним, что всплыла правда об автопарке наместника Киево-Печерской Лавры.