20-летний житель города Украинка Киевской области похитил деньги из благотворительного ящика, крест священника и электроинструменты.
18 апреля в Обуховское управление полиции Киевской области поступило сообщение от настоятеля храма о том, что кто-то украл деньги из благотворительного ящика, крест священника и электроинструменты.
Как сообщает полиция Киевской области, вор проник в здание разбив окна на втором этаже.
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Злоумышленник был оперативно найден и задержан - это 20-летний житель города Украинка.
По факту кражи [ч.4 ст.185 УК] следователи приступили к досудебному расследованию.
Фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы.
К слову, на стенах храма УПЦ МП появились гневные надписи в адрес поклонников Московского патриархата.
Разрисованные стены церкви УПЦ в селе люди увидели на Пасху в 4.30, когда шли на Пасхальную службу.
"Сколько еще украинцев должны убить, чтобы вы перестали сюда ходить?", "Да простит Бог за вас грешных", "За Украину" - написано на стене.
Представители УПЦ из-за инцидента вызвали полицию.
Готовясь к бегству из Лавры, священнослужители УПЦ МП пригнали фуры, в которые грузили мебель и другое имущество.
Также сообщалось, что у "Паши-Мерседеса" нашли роскошный дом.
Кроме того, напомним, что всплыла правда об автопарке наместника Киево-Печерской Лавры.