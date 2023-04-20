Владимир Остапчук решил после объявления отношений со своей 22-летней Катей Поплавской поболтать с украинцами. Звезда предложил задавать ему вопросы в сторис Инстаграм, на которые после этого ответил.

"Детей еще планируете?", - спросил фанат.

"У моих родителей нас трое, причем я с сестрой - двойнята. Да, люблю, когда много деток в семье. Искренне восхищаюсь такими классными семьями, как у Анатолий Анатолич или Тимура Мирошниченко. Мне очень жаль, что мои Эван и Эмилья очень далеко сейчас. Болезненная тема для меня((", - написал Остапчук.

"Что бы хотел сделать в жизни, что никогда не делал?", - спросил еще один фанат.

"Тату, знаю даже место, но пока не знаю, что конкретно", - ответил звезда.

Стоит отметить, что Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который уже дважды успел развестись, а недавно объявил о новых отношениях. У звезды есть двое детей - Эмилия и Эван, которые находятся с бывшей женой в Канаде. А недавно звезда поздравил своего сына с днем рождения.

"Любимый сын. Тебе сегодня 5 лет, ты уже такой большой, улыбчивый и красавчик. А я помню тебя вот таким крошечным и серьезно нахмуренным. Люби этот мир, относись к нему с благодарностью и помни, я всегда буду рядом, даже если физически за тысячи километров. Люблю тебя безгранично, Папа", - написал Остапчук под кадрами с сыном.

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