На этот раз на своей странице в Instagram Татьяна Литвинова показала, как приготовить шашлык из картофеля, который будет вкуснее мяса.
"Выезды на природу становятся взлелеянными в мечтах, как никогда, после этой затяжной и тяжелой зимы. И именно молодая картошечка, такая желанная и вкусная по этому легкому рецепту вашему вниманию, дорогие 🤗", — советует звезда "Мастер Шеф".
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
- картофель молодой среднего размера - 1500 г
- подбрюшина – 300-400 г
- паприка – 1/2 ч. л.
- растительное масло – 3-4 ст.л.
- чеснок сушеный – 1/2 ч.л. или свежий – 2 зуб.
- соль – 1 ч.л.
- перец – 1/2 ч.л.
Сначала сделайте маленькие надрезы на картофеле. Соедините специи с растительным маслом и намажьте этой смесью картофель. Нанизайте картофель и кусочки подбрюшины на шампуры, чередуя друг с другом. Заверните шампур с картофельным шашлыком в фольгу и поджарьте на угрях до готовности. Проверять на готовность удобно деревянной шпажкой.
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Затем снимите фольгу и продолжайте жарить картофель до привлекательного румяного цвета, постоянно поворачивая шампуры.
Украинцы в комментариях оценили рецепт:
"Выглядит очень сочно. Полезный рецепт для весны";
"Ммммм, как же вкусно это все выглядит 😋".
Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.
Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт быстрой и безопасной домашней шаурмы.
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