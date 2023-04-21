На этот раз на своей странице в Instagram Татьяна Литвинова показала, как приготовить шашлык из картофеля, который будет вкуснее мяса.

"Выезды на природу становятся взлелеянными в мечтах, как никогда, после этой затяжной и тяжелой зимы. И именно молодая картошечка, такая желанная и вкусная по этому легкому рецепту вашему вниманию, дорогие 🤗", — советует звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

картофель молодой среднего размера - 1500 г

подбрюшина – 300-400 г

паприка – 1/2 ч. л.

растительное масло – 3-4 ст.л.

чеснок сушеный – 1/2 ч.л. или свежий – 2 зуб.

соль – 1 ч.л.

перец – 1/2 ч.л.

Сначала сделайте маленькие надрезы на картофеле. Соедините специи с растительным маслом и намажьте этой смесью картофель. Нанизайте картофель и кусочки подбрюшины на шампуры, чередуя друг с другом. Заверните шампур с картофельным шашлыком в фольгу и поджарьте на угрях до готовности. Проверять на готовность удобно деревянной шпажкой.

Затем снимите фольгу и продолжайте жарить картофель до привлекательного румяного цвета, постоянно поворачивая шампуры.

Украинцы в комментариях оценили рецепт:

"Выглядит очень сочно. Полезный рецепт для весны";

"Ммммм, как же вкусно это все выглядит 😋".

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