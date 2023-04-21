Известный телеведущий и звезда «Голоса страны-10» Даниэль Салем показал с юмором, чего иногда не хватает на передовой с товарищами.

Ведущий и ресторатор, а также звезда "Голос країни" Даниэль Салем привык делиться в сети новыми кадрами, а также рассказывает о своей службе. После вторжения оккупантов он решил присоединиться к ВСУ, поэтому в Инстаграм Даниэля все больше кадров на военную тематику.

Несмотря на все сложности, находит Салем с товарищами время и пошутить, чтобы разрядить обстановку. В этот раз они с парнями решили высказаться, чего им иногда не хватает на передовой:

«Нет воды – норм. Нет света – норм. Тепла тоже нет – ну норм. Вот что действительно тяжело - в этом поле нет mcdonaldsukraine 🙄» - пошутил Салем.

В сети поддержали самого Даниэля: «Локация сильная; Береги Боже наших защитников и Украину; Ужас. Держитесь; Пусть Господь бережет вас; Держитесь с Богом;

Боже храни каждого воина Украины! Благодарим Вас за нашу защиту! Вы невероятные титаны украинского войска; Береги Вас Боже. Ребята Вы лучшие!; Не говори! Мы не плачемся! Благодарим Вас за Вашу смелость».

«Моя дочь в 2023 году! (ей 7 и вот что она рисует). Она мне сегодня по телефону сказала фразу, которую я ей как-то сказал: Все всегда заканчивается хорошо. Если кажется, что плохо, значит это еще не конец» - поделился Даниэль редким кадром с ребенком.

Ранее в сети были тронуты тем, как сильно артист привязан к дочери и поддержали его, хорошо понимая, как сильно влияет на нас военное время.

Напомним, Даниэль Салем успел попрощаться с жизнью.

Также сообщалось, что Даниэль Салем показал кадры с передовой.

Кроме того Politeka.net писала, что Даниэль Салем показал вещь, благодаря которой держится на передовой.