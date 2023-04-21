Кулинар Татьяна Литвинова представила на своем канале YouTube рецепт вкусных капустных котлет со специями, чесноком и зеленью, которые можно наслаждаться всем.

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная – 300 г
  • Лук репчатый – 200 г
  • Масло оливковое – 2 ст. л
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Яйца – 2 шт.
  • Соль – 1 ч. л.
  • Паприка – 1 ч. л.
  • Кориандр и мускатный орех
  • Перец черный – 0,5 ч. л
  • Кориандр – 0,5 ч. л.
  • Мускатный орех – 0,5 ч. л
  • Мука пшеничная – 3 ст. л

Соус:

  • Сметана – 100 г
  • Огурец – 1 шт.
  • Укроп – 20 г
  • Соль – 0,5 ч. л.

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Способ приготовления:

  1. Режьте лук кубиками и хорошо обжаривайте вместе с измельченным чесноком на сковороде до золотистости.
  2. Нагрейте воду в кастрюле, положите капусту в сито, опустите его в кастрюлю и варите около 2-3 минут.
  3. Взбейте яйца со специями и добавьте готовую смесь к луку в миске, хорошо перемешайте.
  1. Для соуса необходимо измельчить зелень, натереть огурец на мелкой терке и процедить через сито. Затем соедините сметану со смесью огурца и зелени, тщательно перемешайте, посолите по вкусу.
  2. После приготовления капусты, ее следует оставить на 20 минут, чтобы лишняя влага стекла.
  3. Затем переместите капусту к луку, добавьте муку и тщательно перемешайте, пока не получится однородная смесь.
  4. Разогрейте сковороду, налейте немного масла, выложите котлеты из капусты ложкой и обжарьте их с двух сторон до золотистого цвета.
  5. Переложите котлеты на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира. Это блюдо лучше всего подается горячим с соусом из сметаны.

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