Бывшая судья проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова подметила, не все любят тяжелое мясо, поэтому оно может быть заменено овощами.

Кулинар Татьяна Литвинова представила на своем канале YouTube рецепт вкусных капустных котлет со специями, чесноком и зеленью, которые можно наслаждаться всем.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 300 г

Лук репчатый – 200 г

Масло оливковое – 2 ст. л

Чеснок – 2 зуб.

Яйца – 2 шт.

Соль – 1 ч. л.

Паприка – 1 ч. л.

Кориандр и мускатный орех

Перец черный – 0,5 ч. л

Кориандр – 0,5 ч. л.

Мускатный орех – 0,5 ч. л

Мука пшеничная – 3 ст. л

Соус:

Сметана – 100 г

Огурец – 1 шт.

Укроп – 20 г

Соль – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

Режьте лук кубиками и хорошо обжаривайте вместе с измельченным чесноком на сковороде до золотистости. Нагрейте воду в кастрюле, положите капусту в сито, опустите его в кастрюлю и варите около 2-3 минут. Взбейте яйца со специями и добавьте готовую смесь к луку в миске, хорошо перемешайте.

Для соуса необходимо измельчить зелень, натереть огурец на мелкой терке и процедить через сито. Затем соедините сметану со смесью огурца и зелени, тщательно перемешайте, посолите по вкусу. После приготовления капусты, ее следует оставить на 20 минут, чтобы лишняя влага стекла. Затем переместите капусту к луку, добавьте муку и тщательно перемешайте, пока не получится однородная смесь. Разогрейте сковороду, налейте немного масла, выложите котлеты из капусты ложкой и обжарьте их с двух сторон до золотистого цвета. Переложите котлеты на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира. Это блюдо лучше всего подается горячим с соусом из сметаны.

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