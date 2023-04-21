Кулинар Татьяна Литвинова представила на своем канале YouTube рецепт вкусных капустных котлет со специями, чесноком и зеленью, которые можно наслаждаться всем.
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная – 300 г
- Лук репчатый – 200 г
- Масло оливковое – 2 ст. л
- Чеснок – 2 зуб.
- Яйца – 2 шт.
- Соль – 1 ч. л.
- Паприка – 1 ч. л.
- Кориандр и мускатный орех
- Перец черный – 0,5 ч. л
- Кориандр – 0,5 ч. л.
- Мускатный орех – 0,5 ч. л
- Мука пшеничная – 3 ст. л
Соус:
- Сметана – 100 г
- Огурец – 1 шт.
- Укроп – 20 г
- Соль – 0,5 ч. л.
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Способ приготовления:
- Режьте лук кубиками и хорошо обжаривайте вместе с измельченным чесноком на сковороде до золотистости.
- Нагрейте воду в кастрюле, положите капусту в сито, опустите его в кастрюлю и варите около 2-3 минут.
- Взбейте яйца со специями и добавьте готовую смесь к луку в миске, хорошо перемешайте.
- Для соуса необходимо измельчить зелень, натереть огурец на мелкой терке и процедить через сито. Затем соедините сметану со смесью огурца и зелени, тщательно перемешайте, посолите по вкусу.
- После приготовления капусты, ее следует оставить на 20 минут, чтобы лишняя влага стекла.
- Затем переместите капусту к луку, добавьте муку и тщательно перемешайте, пока не получится однородная смесь.
- Разогрейте сковороду, налейте немного масла, выложите котлеты из капусты ложкой и обжарьте их с двух сторон до золотистого цвета.
- Переложите котлеты на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира. Это блюдо лучше всего подается горячим с соусом из сметаны.
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