Победительница и бывшая судья "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом торта для тех, кто не хочет возиться с тестом.

В этот раз Елизавета Глинская рассказала, как приготовить торт "Наполеон" из слоеного теста с заварным кремом.

Нам понадобится 1 кг пресного слоеного теста. А для заварного крема берем следующие ингредиенты:

900 мл молока

40 г муки

40 г кукурузного крахмала

80 г сахара

150 г белого шоколада

200 г сливочного масла 82% (холодного)

300 мл сливок жирностью 30%

1/3 стручка ванили

Сначала нужно приготовить заварной крем. Для этого смешайте сахар, муку и кукурузный крахмал. Смешайте эту сухую смесь с молоком, перемешайте. Добавьте ваниль и снова перемешайте. Ставим на плиту и, постоянно помешивая, доводим до кипения, даем прокипеть еще 1 минуту и ​​снимаем с огня.

В горячую массу добавляем шоколад и перемешиваем. Затем добавляем сливочное масло и снова перемешиваем. Накрываем пленкой и ставим в холодильник на 8-12 часов. После этого взбейте сливки и соедините с заварным основанием, перемешайте.

Тесто раскатайте в пласт толщиной 3 мм. Разрежьте на три коржа шириной 30 см и длиной 22 см каждый. Переложите тесто на пергамент, смоченный водой. Вилком делаем проколы по всей площади теста.

Выпекаем сразу два коржа в разогретой до 200 градусов духовке 18-20 минут, а через 10-12 минут поменяйте противни местами.

Когда испечете все 3 коржа, разрежьте каждый вдоль на 2 части, чтобы получилось 6 коржей. Выкладываем коржи один на один, смазывая каждый кремом. Ставим торт в холодильник на 10 часов. Затем задекорируйте "Наполеон" крошкой, а сверху украсьте свежими ягодами.

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