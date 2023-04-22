В этот раз Елизавета Глинская рассказала, как приготовить торт "Наполеон" из слоеного теста с заварным кремом.
Нам понадобится 1 кг пресного слоеного теста. А для заварного крема берем следующие ингредиенты:
- 900 мл молока
- 40 г муки
- 40 г кукурузного крахмала
- 80 г сахара
- 150 г белого шоколада
- 200 г сливочного масла 82% (холодного)
- 300 мл сливок жирностью 30%
- 1/3 стручка ванили
Сначала нужно приготовить заварной крем. Для этого смешайте сахар, муку и кукурузный крахмал. Смешайте эту сухую смесь с молоком, перемешайте. Добавьте ваниль и снова перемешайте. Ставим на плиту и, постоянно помешивая, доводим до кипения, даем прокипеть еще 1 минуту и снимаем с огня.
В горячую массу добавляем шоколад и перемешиваем. Затем добавляем сливочное масло и снова перемешиваем. Накрываем пленкой и ставим в холодильник на 8-12 часов. После этого взбейте сливки и соедините с заварным основанием, перемешайте.
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Тесто раскатайте в пласт толщиной 3 мм. Разрежьте на три коржа шириной 30 см и длиной 22 см каждый. Переложите тесто на пергамент, смоченный водой. Вилком делаем проколы по всей площади теста.
Выпекаем сразу два коржа в разогретой до 200 градусов духовке 18-20 минут, а через 10-12 минут поменяйте противни местами.
Когда испечете все 3 коржа, разрежьте каждый вдоль на 2 части, чтобы получилось 6 коржей. Выкладываем коржи один на один, смазывая каждый кремом. Ставим торт в холодильник на 10 часов. Затем задекорируйте "Наполеон" крошкой, а сверху украсьте свежими ягодами.
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