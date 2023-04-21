Победительница и экс-судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом десерта, который у многих ассоциируется с детством.

Елизавета Глинская рассказала, как приготовить трубочки из слоеного теста с белковым кремом.

Для трубочек нам понадобятся следующие ингредиенты:

1 кг пресного слоеного теста

1 желток

10 мл воды

мука (для подпилки)

сахарная пудра (для декора)

Для итальянской меренги (белкового крема):

90 г белка

180 г сахара

60 мл воды

щепотка лимонной кислоты или 1 ч. л. лимонного сока

На столе, присыпанном мукой, раскатываем тесто в пласт толщиной 3-4 мм. Срезаем неровный край сверху и снизу. Нарезаем тесто на полоски шириной 2,5 см и длиной 40 см.

Для приготовления слоеных трубочек нам понадобятся конусы, их можно приобрести или сделать самостоятельно. Намотайте тесто на конусы. Выложите трубочки стыком вниз на противень, застеленный пергаментом, чтобы между ними оставалось расстояние. Смажьте трубочки желтком, смешанным с водой. Отправьте выпекаться в духовку, разогретую до 200 градусов, на 15-20 минут.

Чтобы приготовить крем, отправьте в сотейник воду и сахар, поставьте на плиту и варите до температуры 120 градусов, но ни в коем случае не перемешивайте. Возьмите мисочку с холодной водой, зачерпните ложкой небольшое количество сиропа и отправьте в воду. Нужно скачать пальчиками мягкий шарик – если получилось, то сироп готов, снимайте сотейник с плиты.

Взбейте белок с лимонной кислотой. Продолжая взбивать, тонкой струйкой влейте сироп. Должны быть стойкие пики. Затем переложите крем в кондитерские мешки с двумя насадками: закрытая звезда диаметром 8 мм и круглая диаметром 9-10 мм. Извлеките конусы из трубочек и наполните их кремом сначала с помощью круглой насадки, а затем фигурной.

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